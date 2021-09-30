Океан курильщика. Фотограф запечатлел рыбу-ящерицу, глотающую выброшенный окурок (фото)

Найденная "курящая рыба" — это Trachinocephalus myops, также известная, как рыба-ящерица, обитающая в Атлантическом океане.

Несомненно человек оказывает разрушительное воздействие на все экосистемы планеты, и иногда достаточно всего одной фотографии, чтобы передать весь масштаб нанесенного ущерба, пишет IFLS.

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Одно из таких изображений было представлено в этом году на церемонии вручения премии Ocean Photography Awards (на которой было показано несколько необычных работ). Фотограф Стивен Ковач сделал фотографию рыбы, с любопытством жевавшую окурок.

[ + – ] Фотография наутилуса в пластиковой обертке.

Фотография на первый взгляд довольно забавна, но служит отрезвляющим напоминанием о негативном влиянии человека на дикую природу и океан.

"Курящая рыба", изображенная на фото — это Trachinocephalus myops, также известная, как рыба-ящерица, обитающая в Атлантическом океане. Большую часть времени эти рыбы проводят на морском дне. Часто можно увидеть только глаза существ, выступающие из песка, где они сидят в ожидании мелкой рыбы и ракообразных. К сожалению, как показывает фотография, они едят практически все, что проплывает мимо них.

[ + – ] Снимок мертвого угря, попавшего в рыболовные снасти.

"T.myops выхватил окурок из толщи воды, дрейфующий по течению, думая, что это рыба, и начал заглатывать его, чтобы поесть. И даже проглотив больше половины сигареты, он все еще не осознал, что сделал. Это была одна из ситуаций, в которой я чувствовал себя обязанным вмешаться, поскольку я не могу представить, чем бы все закончилось для рыбы, если бы она проглотила весь окурок", — рассказал Ковач.

[ + – ] Изображение оливковой черепахи, запутавшейся в буе.

К сожалению, снимок Ковача был далеко не единственным, запечатлевшим дикую природу под слоем мусора. Столь же обескураживающие снимки показывают угря, найденного мертвым в рыболовных снастях, оливковую черепаху, запутавшейся в буе, наутилуса в пластиковой обертке, и морского конька, сжимающего маску для лица.