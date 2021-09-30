Океан курця. Фотограф відобразив рибу-ящірку, яка ковтає викинутий недопалок (фото)

Знайдена "риба-курець" — це Trachinocephalus myops, також відома як риба-ящірка, яка живе в Атлантичному океані.

Безсумнівно людина руйнівно впливає на всі екосистеми планети, і іноді достатньо всього однієї фотографії, щоб передати весь масштаб завданих збитків, пише IFLS.

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Одне з таких зображень було представлено в цьому році на церемонії вручення премії Ocean Photography Awards (на якій було показано кілька незвичайних робіт). Фотограф Стівен Ковач зробив фотографію риби, яка з цікавістю жує недопалок.

[ + – ] Фотографія наутилуса в пластиковій обгортці.

Фотографія на перший погляд досить цікава, але є протверезним нагадуванням про негативний вплив людини на дику природу й океан.

"Риба-курець", зображена на фото — це Trachinocephalus myops, також відома як риба-ящірка, яка живе в Атлантичному океані. Велику частину часу ці риби проводять на морському дні. Часто можна побачити тільки очі істот, які виступають з піску, де вони сидять в очікуванні дрібної риби і ракоподібних. На жаль, як показує фотографія, вони їдять практично все, що пропливає повз них.

[ + – ] Знімок мертвого вугра, який потрапив у рибальські снасті.

"T.myops вихопив недопалок з товщі води, що дрейфує за течією, думаючи, що це риба, і почав заковтувати його, щоб поїсти. І навіть проковтнувши більше половини сигарети, він усе ще не усвідомив, що зробив. Це була одна із ситуацій, у якій я відчував себе зобов'язаним втрутитися, оскільки я не можу уявити, чим би все закінчилося для риби, якби вона проковтнула весь недопалок", — розповів Ковач.

[ + – ] Зображення оливкової черепахи, яка заплуталася в буї.

На жаль, знімок Ковача був далеко не єдиним, що зобразив дику природу під шаром сміття. Настільки ж приголомшливі знімки показують вугра, знайденого мертвим у риболовецьких снастях, оливкову черепаху, яка заплуталася в буї, наутилуса в пластиковій обгортці, і морського коника, який стискає маску для обличчя.