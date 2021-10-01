Фото горили з метеликами перемогло в міжнародному конкурсі Nature Conservancy 2021

Знімок Анупа Шаха став найкращим серед більш ніж 100 тисяч робіт зі 158 країн світу.

72-річний британський фотограф Ануп Шах виграв престижний міжнародний конкурс Nature Conservancy 2021, присвячений охороні природи, пише The Guardian.

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Перемогу йому принесла фотографія західної рівнинної горили на прізвисько Малуї, яка йде крізь хмару метеликів, яких вона потурбувала в таборі Бай Хоку в особливому лісовому заповіднику Дзанга-Сангха на південному заході Центральноафриканської республіки.

Його знімок визнаний найкращим серед 100 190 інших робіт, поданих фотографами-натуралістами зі 158 країн світу, і тепер Ануп став володарем камери вартістю $4000.

Ануп Шах народився в Кенії, Східна Африка. Улюбленим заняттям, коли він ріс там, було відвідування національних парків, де він годинами спостерігав за дикими тваринами, які бродять у їхньому природному середовищі існування. Цей досвід став основою для кар'єри фотографа дикої природи.

[ + – ] Ануп Шах входить у п'ятірку найкращих фотографів дикої природи у світі Фото: artfinder.com

Отримавши у Великобританії вищу освіту та три університетські дипломи, не пов'язані з фотографією, він повернувся в Кенію та розвинув свій інтерес до фотографії дикої природи.

Новаторські та захопливі фотографії дикої природи Шаха зробили його унікальним представником цього жанру протягом ось уже більше 20 років. Його роботи були представлені на численних виставках, у книгах і журналах, включаючи The World's Top Wildlife Photographers (Rotovision 2004), Horzu Magazine (як один із п'яти найкращих фотографів дикої природи у світі) і багато разів у National Geographic. Він є одним із десяти майстрів, представлених у книзі "Майстри фотографії природи" (Музей природної історії, 2013).

Його останній проект, опублікований у вигляді книги "Мара", виданої також Музеєм природної історії (Лондон), — це спроба дати глядачеві відчути, як це бути близькою людиною з дикими тваринами та тим самим відчути первозданний зв'язок. Цей характерний стиль фотографії характеризується незвичайною перспективою, яка допомагає передати безпосередність, інтимність, залученість та інклюзивність, дозволяючи глядачеві зануритися в особистий простір дикої тварини, подумки, емоційно й інтелектуально, вдихаючи особливе повітря дикої природи.

Нагадаємо, фотограф Стівен Ковач зробив знімок риби, яка жує недопалок. Ця робота була представлена на церемонії вручення премії Ocean Photography Awards.