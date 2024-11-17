"Справжнє пекло": переможниця лотереї розповіла, як змінилося життя після виграшу (фото)

Лара Гріффітс зірвала джекпот у 1.8 млн фунтів завдяки перемозі в онлайн-лотереї. Через кілька років розкішного життя, жінку почали переслідувати нещастя: спочатку згорів дорогий маєток, а потім покинув чоловік, залишивши її з двома дітьми.

Переможниця National Lottery в далекому 2005 році Лара Гріффітс виграла значну суму в 1,8 млн фунтів, однак з часом цей виграш приніс тільки значно більше лиха, аніж розв'язання всіх проблем. Про це жінка ексклюзивно розповіла для Mirror.

Журналісти пишуть, що Ларі та її чоловікові Роджеру було за тридцять, коли вони жили в Західному Йоркширі, а потім виграли національній лотереї в 2005 році. Однак історія далі пішла геть погано для сім'ї.

Лара і Рожер виграли в лотерею (фото:Mirror)

Жінка каже, що пережила "абсолютне пекло" через ці кошти. Адже після виграшу пара втратила голову від своїх бажань і не думала про те, як далі будуть використовувати зароблені гроші.

"У той час у цьому не було жодного здорового ґлузду. Я навіть не пригадую розмови з Роджером про те, як розпоряджатися грошима – я просто пам’ятаю, що було дуже багато паніки та абсурду", – каже нині 54-річна Лара.

Вони жили розкішним життям, розтринькуючи гроші ніби завтра не настане. Вони покинули свою роботу, полетіли в подорожі у Дубай, американську Флориду та Францію. Потім пара купила салон краси за майже 150 тис. фунтів, і оселилися в шикарному маєтку за майже пів мільйона.

Однак далі вдача відвернулася від жінки та її сім'ї. У грудні 2010 року їхній будинок згорів за невідомих причин, а маєток повністю вигорів. У Лари з чоловіком не лишилося ніякого майна, речей та особистих документів.

"Сталася страшна пожежа в будинку. Увесь будинок згорів, поки я була на роботі, а Роджер, наші двоє дітей і собаки були всередині. Це був кошмар, адже ми також втратили все своє майно, і в нас не було одягу", — згадує жінка.

Лара втратила всі статки, а її шлюб розпався (фото: laraTthepaintedlady/Facebook)

Вона згадує, що потім сім’я ночувала в готелях, а потім з мамою Лари протягом вісім місяців, поки їх маєток ремонтували. Попри те, що джерело займання виявили в підсобці, як воно сталося — розслідування так і не встановило достовірної причини.

Лара каже, що після відновлення будинку в неї почали негаразди в особистому житті: донька Кітті страждала від травматичних спогадів про пожежу, а її чоловік Роджер подав на розлучення. Унаслідок тривалого дворічного процесу розірвання шлюбу їй довелося практично повністю продати все майно та розподілити його зі своїм колишнім чоловіком.

"Мені довелося продати будинок, продати свій бізнес, а потім продати все, що у мене було. Це була абсолютна катастрофа, це було справді жахливо. З наявною мене хворобою Крона це було дуже важко, але я просто намагалася дати дітям все необхідне і не зійти з розуму", — відверто каже Лара.

Після важкого удару, жінці довелося спочатку жити на кошти матері, поки вона не розпочала нову справу. Наразі вона працює тату-майстром в одному з закладів, і вже змогла накопичити кошти на розширення справи.

Вона все ще живе вдома зі своєю матір’ю та дочками — 20-річною Рубі та 17-річною Кітті. Попри всі труднощі, які вона переживала після виграшу джек-поту, Лара залишається оптимісткою.

"Тепер я люблю своє життя, і я рада, що через все це пройшла. Інколи було важко. Я не шкодую, що виграла, але шкодую, що нині коштів для життя не лишилося. Однак я планую заробити їх знову", — відзначила жінка.

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