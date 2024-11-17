"Настоящий ад": победительница лотереи рассказала, как изменилась жизнь после выигрыша (фото)

Лара Гриффитс сорвала джекпот в 1.8 млн фунтов благодаря победе в онлайн-лотерее. Спустя несколько лет роскошной жизни, женщину начали преследовать несчастья: сначала сгорело дорогое поместье, а затем бросил муж, оставив ее с двумя детьми.

Победительница National Lottery в далеком 2005 году Лара Гриффитс выиграла внушительную сумму в 1,8 млн фунтов, однако со временем этот выигрыш принес только гораздо больше бед, чем решение всех проблем. Об этом женщина эксклюзивно рассказала для Mirror.

Журналисты пишут, что Ларе и ее мужу Роджеру было за тридцать, когда они жили в Западном Йоркшире, а затем выиграли в национальной лотерее в 2005 году. Однако история дальше пошла совсем плохо для семьи.

Лара и Рожер выиграли в лотерею (фото:Mirror)

Женщина говорит, что пережила "абсолютный ад" из-за этих денег. Ведь после выигрыша пара потеряла голову от своих желаний и не думала о том, как дальше будут использовать заработанные деньги.

"В то время в этом не было никакого здравого смысла. Я даже не помню разговора с Роджером о том, как распоряжаться деньгами — я просто помню, что было очень много паники и абсурда", — говорит ныне 54-летняя Лара.

Они жили роскошной жизнью, растрачивая деньги будто завтра не наступит. Они бросили свою работу, полетели в путешествия в Дубай, американскую Флориду и Францию. Затем пара купила салон красоты за почти 150 тыс. фунтов, и поселились в шикарном поместье за почти полмиллиона.

Однако дальше удача отвернулась от женщины и ее семьи. В декабре 2010 года их дом сгорел по неизвестным причинам, а все имущество полностью сгорело. У Лары с мужем не осталось никакого имущества, вещей и личных документов.

"Произошел страшный пожар в доме. Весь дом сгорел, пока я была на работе, а Роджер, наши двое детей и собаки были внутри. Это был кошмар, ведь мы также потеряли все свое имущество, и у нас не было одежды", — вспоминает женщина.

Лара потеряла все состояние, а ее брак распался (фото: laraTthepaintedlady/Facebook)

Она вспоминает, что потом семья ночевала в отелях, а затем с мамой Лары в течение восемь месяцев, пока их имение ремонтировали. Несмотря на то, что источник возгорания обнаружили в подсобке, но как оно произошло — расследование не установило достоверной причины.

Лара говорит, что после восстановления дома у нее начались проблемы в личной жизни: дочь Китти страдала от травматических воспоминаний о пожаре, а ее муж Роджер подал на развод. В результате длительного двухлетнего процесса расторжения брака ей пришлось практически полностью продать все имущество и распределить его со своим бывшим мужем.

"Мне пришлось продать дом, продать свой бизнес, а затем продать все, что у меня было. Это была абсолютная катастрофа, это было действительно ужасно. С имеющейся у меня болезнью Крона это было очень тяжело, но я просто пыталась дать детям все необходимое и не сойти с ума", — откровенно говорит Лара.

После тяжелого удара, женщине пришлось сначала жить на средства матери, пока она не начала новое дело. Сейчас она работает тату-мастером в одном из заведений, и уже смогла накопить средства на расширение дела.

Она все еще живет дома со своей матерью и дочерьми — 20-летней Руби и 17-летней Китти. Несмотря на все трудности, которые она переживала после выигрыша джек-пота, Лара остается оптимисткой.

"Теперь я люблю свою жизнь, и я рада, что через все это прошла. Иногда было трудно. Я не жалею, что выиграла, но жалею, что сейчас средств для жизни не осталось. Однако я планирую заработать их снова", — отметила женщина.

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