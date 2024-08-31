Чоловік вкрав у людей похилого віку улюблену горилу: її шукали з гелікоптерів (фото, відео)

Мешканці селища ще зранку привітались з Гаррі, а вже вдень не знайшли його на звичних пнях. Викрадач 20-кілограмового улюбленця місцевих описав свій злочин як "дуже дурну" помилку.

Related video

З селища для людей похилого віку в Австралії викрали 1,5-метрову статую горили Гаррі. У The Guardian інформували, що інцидент стався 6 червня.

Те, що Гаррі зник, помітив місцевий мешканець. Люди похилого віку традиційно привітались з ним вранці, але вже вдень горила безслідно зникла.

Фото Гаррі, якого викрали в Австралії Фото: The Guardian

В ході "широкого розслідування" пілоти поліційних вертольотів знайшли статую. Гаррі був схований на задньому дворі.

Гаррі виявили на задньому дворі Фото: The Guardian

Раніше у Шотландії викрали 2,4-метрову статую горили на прізвисько Гері. Однак у поліції заявили, що не можуть підтвердити зв’язок між цими двома справами.

"Немає шансів. Немає зв’язку з горилою Гері в Шотландії", — запевнили у відомстві.

Фото шотландської статуї горили Фото: The Guardian

Згодом у поліції повідомили, що Гаррі повернули жителям селища для людей похилого віку. Правоохоронці підкреслили, що це об’єднало багатьох мешканців, які "дуже сумували".

"Ласкаво просимо назад, Гаррі, тебе не вистачало", — зазначила пресслужба.

Фото: Скрін відео Фото: Скрін відео Фото: Скрін відео Фото: Скрін відео

У Mirror передали, що 30 серпня Метью Ньюбоулд визнав себе винним у викраденні 20-кілограмового Гаррі. Чоловік заявив, що скоїв "дуже дурну" помилку.

Ньюбоулд був у селищі разом з другом, коли побачив Гаррі. Копія горили сиділа на пнях, і злодій вирішив забрати її з собою. Він поставив статую позаду в машину.

Фото з місця подій Фото: Mirror Фото з місця подій Фото: Mirror

Викрадача здав один випадковий перехожий, який зробив фото горили в авто. Згодом цей знімок отримала поліція. 5 липня додому до Ньюбоулда увірвались правоохоронці, які провели обшук та затримання. В його телефоні знайшли текстові повідомлення про викрадення Гаррі.

"Лол, я вкрав горилу, і що?", — йшлося в одному з них.

Адвокатка Ньюбоулда повідомила, що рішення забрати статую було раптовим і продавати її чоловік не планував.

"Це було дуже безглуздо", — зізнався сам злодій.

Йому мають винести вирок у вересні.

Нагадаємо, у Франції проходить особлива виставка у музеї. Відвідувачів запрошують оцінити мистецтво, і зробити це можна лише в одному взутті.

Жінки закрили дитину у туалеті, щоб вона не заважала пасажирам літака. У соцмережах вони не отримали бажаної підтримки, поділившись своєю історією.