Тільки взуття: у музеї організували "спеціальну" виставку для людей без одягу (фото)

На виставці представлено 600 фотографій, фільмів, журналів, картин, скульптур та інших творів мистецтва з натуристських громад.

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Музей європейських і середземноморських цивілізацій у Марселі (Франція) пропонує відвідувачам з'ясувати своє ставлення до натуризму, розглядаючи твори мистецтва оголеними, за винятком взуття. Про це пише The Guardian.

Глядачі без одягу запрошуються в Naturist Paradises один вечір на місяць — за умови, що вони носять взуття. Ерік Стефанут, представник французької натуристської організації FFN, сказав, що немає жодних заперечень проти босих ніг, але наполягати на взутті — це запобіжний захід проти паркетної підлоги в музеї.

"Це потрібно для того, щоб уникнути скалок", — сказав він.

На виставці представлено 600 фотографій, фільмів, журналів, картин, скульптур та інших творів мистецтва з натуристських громад, а також державних і приватних колекцій Франції та Швейцарії.

"Франція є провідним світовим туристичним напрямком для натуристів: її помірний клімат і наявність трьох морів сприяли створенню спільнот, які — за винятком Швейцарії — мають мало реальних аналогів в інших країнах Європи, де натуризм практикують більш вільно, поза сформованими спільнотами", — ідеться в повідомленні музею.

На виставці представлено 600 фотографій, фільмів, журналів, картин, скульптур та інших творів мистецтва з натуристських громад Фото: AFP

Кірен Паркер-Голл і Алекс Перрі були серед 80 роздягнених відвідувачів і сказали, що побачити виставку в оголеному вигляді — це можливість, яка випадає "раз у житті".

"В Англії не так багато місць для натуристів. Бути голим у цій країні вважається чимось трохи дивним і ганебним", — сказав 28-річний Паркер-Голл, веб-розробник із Бата (Англія).

Видання зазначає, що виставка триватиме до 9 грудня.

Раніше Фокус повідомляв, що викинуте в музеї взуття прийняли за витвір мистецтва. Гості виставки вирішили, що кеди одного хлопця за частину експозиції і почали фотографувати незвичайний "експонат".

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