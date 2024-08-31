Только обувь: в музее организовали "специальную" выставку для людей без одежды (фото)

На выставке представлено 600 фотографий, фильмов, журналов, картин, скульптур и других произведений искусства из натуристских общин.

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Музей европейских и средиземноморских цивилизаций в Марселе (Франция) предлагает посетителям выяснить свое отношение к натуризму, рассматривая произведения искусства обнаженными, за исключением обуви. Об этом пишет The Guardian.

Зрители без одежды приглашаются в Naturist Paradises один вечер в месяц — при условии, что они носят обувь. Эрик Стефанут, представитель французской натуристской организации FFN, сказал, что нет никаких возражений против босых ног, но настаивать на обуви — это мера предосторожности против паркетного пола в музее.

"Это нужно для того, чтобы избежать заноз", — сказал он.

На выставке представлено 600 фотографий, фильмов, журналов, картин, скульптур и других произведений искусства из натуристских общин, а также государственных и частных коллекций Франции и Швейцарии.

"Франция является ведущим мировым туристическим направлением для натуристов: ее умеренный климат и наличие трех морей способствовали созданию сообществ, которые — за исключением Швейцарии — имеют мало реальных аналогов в других странах Европы, где натуризм практикуется более свободно, вне сложившихся сообществ", — говорится в сообщении музея.

На выставке представлено 600 фотографий, фильмов, журналов, картин, скульптур и других произведений искусства из натуристских общин Фото: AFP

Кирен Паркер-Холл и Алекс Пэрри были в числе 80 раздетых посетителей и сказали, что увидеть выставку в обнаженном виде — это возможность, которая выпадает "раз в жизни".

"В Англии не так много мест для натуристов. Быть голым в этой стране считается чем-то немного странным и постыдным", — сказал 28-летний Паркер-Холл, веб-разработчик из Бата (Англия).

Издание отмечает, что выставка продлится до 9 декабря.

Ранее Фокус сообщал, что выброшенную в музее обувь приняли за произведение искусства. Гости выставки решили, что кеды одного парня за часть экспозиции и начали фотографировать необычный "экспонат".

Также стало известно, что женщина поразила людей "гениальными" идеями косметического ремонта. Она показала, как с помощью небольших изменений сделать свое жилье намного уютнее. Люди были поражены тем, как сильно они повлияли на общую обстановку в доме.