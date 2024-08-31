Мужчина украл у стариков любимую гориллу: ее искали с вертолетов (фото, видео)

Жители поселка еще утром поздоровались с Гарри, а уже днем не нашли его на привычных пнях. Похититель 20-килограммового любимца местных описал свое преступление как "очень глупую" ошибку.

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Из поселка для пожилых людей в Австралии похитили 1,5-метровую статую гориллы Гарри. В The Guardian информировали, что инцидент произошел 6 июня.

То, что Гарри исчез, заметил местный житель. Пожилые люди традиционно поздоровались с ним утром, но уже днем горилла бесследно исчезла.

Фото Гарри, которого похитили в Австралии Фото: The Guardian

В ходе "широкого расследования" пилоты полицейских вертолетов нашли статую. Гарри был спрятан на заднем дворе.

Гарри обнаружили на заднем дворе Фото: The Guardian

Ранее в Шотландии похитили 2,4-метровую статую гориллы по кличке Гэри. Однако в полиции заявили, что не могут подтвердить связь между этими двумя делами.

"Нет шансов. Нет связи с гориллой Гэри в Шотландии", — заверили в ведомстве.

Фото шотландской статуи гориллы Фото: The Guardian

Впоследствии в полиции сообщили, что Гарри вернули жителям поселка для пожилых людей. Правоохранители подчеркнули, что это объединило многих жителей, которые "очень скучали".

"Добро пожаловать обратно, Гарри, тебя не хватало", — отметила пресс-служба.

Фото: Скрин видео Фото: Скрин видео Фото: Скрин видео Фото: Скрин видео

В Mirror передали, что 30 августа Мэтью Ньюбоулд признал себя виновным в похищении 20-килограммового Гарри. Мужчина заявил, что совершил "очень глупую" ошибку.

Ньюбоулд был в поселке вместе с другом, когда увидел Гарри. Копия гориллы сидела на пнях, и вор решил забрать ее с собой. Он поставил статую сзади в машину.

Фото с места событий Фото: Mirror Фото с места событий Фото: Mirror

Похитителя сдал один случайный прохожий, который сделал фото гориллы в авто. Впоследствии этот снимок получила полиция. 5 июля домой к Ньюбоулду ворвались правоохранители, которые провели обыск и задержание. В его телефоне нашли текстовые сообщения о похищении Гарри.

"Лол, я украл гориллу, и что?", — говорилось в одном из них.

Адвокат Ньюбоулда сообщила, что решение забрать статую было внезапным и продавать ее мужчина не планировал.

"Это было очень глупо", — признался сам вор.

Ему должны вынести приговор в сентябре.

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