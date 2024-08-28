Пассажир самолета попался на "горячем", когда его среди ночи сняла скрытая камера

На опубликованных кадрах можно увидеть мужчину, который "расслабляется" в салоне самолета с приглушенным светом.

Related video

Туристка Грейс О'Нил во время полета в бизнес-классе из Мельбурна в Дубай сняла на видео своего попутчика, который посреди ночи накрылся одеялом и "совершал какие-то манипуляции". Женщина сняла это на видео и опубликовала в TikTok, но позже запись была удалена, пишет издание Daily Mail.

"Этот парень удовлетворял себя из Мельбурна в Дубай. Впечатляет", — написала О'Нил в описании к видео.

На опубликованных скриншотах можно увидеть мужчину, который отдыхает в салоне самолета с приглушенным светом. По словам автора записи, он постоянно шевелил руками под своим одеялом.

"Эта тенденция выходит из-под контроля", — отметила Грейс и перевела камеру с мужчины на свое искривленное лицо.

Женщина поймала попутчика за пикантным занятием Фото: TikTok

Вероятно, она имела в виду популярный в социальных сетях тренд, получивший название Rawdogging. Люди на протяжении всего дальнемагистрального перелета стараются избегать обычных развлечений (разговоров, фильмов, сна, еды), чтобы остаться один на один с мыслями.

Пользователи сети в основном возмущены дерзким и непристойным поступком этого пассажира.

"Нет, это вообще-то безумие";

"Пожалуйста, скажи мне, что ты написала анонимку на него";

"Ничего противозаконного, он не нарушил никаких правил";

"Надо было протянуть ему руку помощи (каламбур)";

"Не надо завидовать".

Кое-кому поступок неизвестного мужчины в самолете казался слишком нереалистичным и очень похожим на "дешевый спектакль", чтобы собрать большое количество просмотров и лайков.

Кстати, согласно Австралийскому управлению безопасности гражданской авиации, пассажиров могут привлечь к ответственности за нарушение правил поведения, но в инструкциях нет специального положения об ответственности именно за мастурбацию. Вместе с тем, в прошлом уже были случаи, когда людей арестовывали и штрафовали за подобные публичные утехи.

Напомним, ранее Фокус писал о пассажире, который не мог дождаться, пока самолет прибудет на стоянку, открыл аварийную дверь и прыгнул. Странный инцидент произошел около 10 утра в четверг, 22 августа, сразу после приземления рейса JQ507 авиакомпании Jetstar из Сиднея.

Кроме того, за несколько минут до взлета напуганный пассажир заметил, что на крыле самолета нет нескольких винтов, и решил сообщить об этом экипажу. Рейс был отменен для проведения дополнительного технического осмотра, чтобы инженеры имели время для проверок.