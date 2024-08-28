Пасажир літака попався на "гарячому", коли його серед ночі зняла прихована камера

На опублікованих кадрах можна побачити чоловіка, який "розслабляється" у салоні літака з приглушеним світлом.

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Туристка Грейс О'Ніл під час польоту в бізнес-класі з Мельбурна у Дубай зняла на відео свого попутника, який посеред ночі накрився ковдрою й "здійснював якісь маніпуляції". Жінка зняла це на відео й опублікувала у TikTok, але згодом запис був видалений, пише видання Daily Mail.

"Цей хлопець задовольняв себе з Мельбурна в Дубай. Вражає", — написала О'Ніл в описі до відео.

На опублікованих скриншотах можна побачити чоловіка, який відпочиває у салоні літака з приглушеним світлом. За словами авторки запису, він постійно ворушив руками під своєю ковдрою.

"Ця тенденція виходить з-під контролю", — зазначила Грейс й перевела камеру з чоловіка на своє скривлене обличчя.

Жінка піймала попутника за пікантним заняттям Фото: TikTok

Ймовірно, вона мала на увазі популярний в соціальних мережах тренд, що отримав назву Rawdogging. Люди протягом усього далекомагістрального перельоту намагаються уникати звичайних розваг (розмов, фільмів, сну, їжі), аби залишитися сам на сам з думками.

Користувачі мережі здебільшого обурені зухвалим та непристойним вчинком цього пасажира.

"Ні, це взагалі-то божевілля";

"Будь ласка, скажи мені, що ти написала анонімку на нього";

"Нічого протизаконно, він не порушив жодних правил";

"Треба було простягнути йому руку допомоги (каламбур)";

"Не треба заздрити".

Декому вчинок невідомого чоловіка у літаку здавався занадто нереалістичним й дуже схожим на "дешеву виставу", щоб зібрати велику кількість переглядів та вподобайок.

До речі, згідно з Австралійським управлінням безпеки цивільної авіації, пасажирів можуть притягнути до відповідальності за порушення правил поведінки, але в інструкціях немає спеціального положення про відповідальність саме за мастурбацію. Разом з тим, в минулому вже були випадки, коли людей заарештовували та штрафували за подібні публічні втіхи.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про пасажира, який не міг дочекатися, поки літак прибуде на стоянку, відкрив аварійні двері й стрибнув. Дивний інцидент стався близько 10 ранку в четвер, 22 серпня, одразу після приземлення рейсу JQ507 авіакомпанії Jetstar з Сіднея.

Крім того, за кілька хвилин до зльоту наляканий пасажир помітив, що на крилі літака немає кількох гвинтів, і вирішив повідомити про це екіпажу. Рейс було скасовано для проведення додаткового технічного огляду, щоб інженери мали час для перевірок.