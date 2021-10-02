Современные тренды: в новой рекламе журнала "Playboy" снялся темнокожий мужчина (фото)

Модель из Нью-Йорка Джеррела Хенктона до этого заметили на съемках бренда певицы Рианны.

Теперь знаменитый костюм Playboy рекламирует темнокожий парень-модель Джеррелл Хенктон, сообщает УНИАН.

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Ранее парень с веснушками был замечен на съемках для модного бренда певицы Рианны.

В новой рекламе журнала Джеррел одет в женский корсет черного цвета, дополняют образ бабочка и белый заячий хвостик. Также на голове модели имеются знаменитые заячьи уши.

Фото: Perepichka News

Американский мужской журнал "Playboy" основал Хью Хефнер в 1953 году. Журнал известен тем, что на своих страницах публикует фотографии обнаженных и полуобнаженных девушек.

Фото: Perepichka News

"Playboy" является одним из самых известных в мире брендов. Кроме американского журнала существуют национальные версии издания во многих странах мира.

Фото: Perepichka News

Ежемесячно в "Playboy", кроме знаменитых фотографий, можно найти интервью с разного рода знаменитостями: политиками, звездами шоу-бизнеса, общественными деятелями.

Напоминаем, что MARUV для российской версии журнала "Playboy" предстала в образе фехтовальщицы.