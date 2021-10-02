Сучасні тренди: в новій рекламі журналу "Playboy" знявся темношкірий чоловік (фото)

Модель з Нью-Йорка Джеррела Хенктона до цього помітили на зйомках бренду співачки Ріанни.

Тепер знаменитий костюм Playboy рекламує темношкірий хлопець-модель Джеррелл Хенктон, повідомляє УНІАН.

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Раніше хлопець з веснянками був помічений на зйомках для модного бренду співачки Ріанни.

У новій рекламі журналу Джеррел одягнений в жіночий корсет чорного кольору, доповнюють образ метелик і білий заячий хвостик. Також на голові моделі є знамениті заячі вуха.

Фото: Perepichka News

Американський чоловічий журнал "Playboy" заснував Х'ю Хефнер в 1953 році. Журнал відомий тим, що на своїх сторінках публікує фотографії оголених і напівоголених дівчат.

Фото: Perepichka News

"Playboy" є одним з найвідоміших в світі брендів. Крім американського журналу існують національні версії видання в багатьох країнах світу.

Фото: Perepichka News

Щомісяця в "Playboy", крім знаменитих фотографій, можна знайти інтерв'ю з різного роду знаменитостями: політиками, зірками шоу-бізнесу, громадськими діячами.

Нагадуємо, що MARUV для російської версії журналу "Playboy" постала в образі фехтувальниці.