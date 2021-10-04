Неделя моды в Париже: новую коллекцию Balenciaga показало семейство Симпсонов (видео)

Показ с участием героев мультсериала стал самым обсуждаемым событием на Неделе моды в Париже.

Креативный дизайнер модного дома Balenciaga Демна Гвасалия сделал то, что до него не делал ни один дизайнер: новую коллекцию весна-лето 2022 бренда представили не обычные модели, а герои мультсериала "Симпсоны", и этот показ стал самым обсуждаемым событием Недели моды в Париже.

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Гостям показа, прибывшим в Театр дю Шатле, где должно было состояться шоу Balenciaga, представили 10-минутный эпизод знаменитого мультфильма, созданного специально к этому мероприятию.

По сюжету, Мардж Симпсон в свой день рождения мечтает о платье от Balenciaga. Узнав о желании супруги, Гомер пишет письмо в парижский офис модного дома, и послание попадает на глаза Демне Гвасалии. Прочитав его, он отправляет платье для Мардж, а затем приглашает все семейство прилететь из Спрингфилда в Париж, где Гомер, Мардж, Барт, Лиза и Мэгги шествуют по подиуму в вещах из новой коллекции. Среди присутствующих в зале в первом ряду видны Ким Кардашьян, Канье Уэст, Джастин Бибер, Анна Винтур.

[ + – ] Эпизод Симпсонов, перевернувший мир моды в Париже

Демна привнес в мультфильм и изрядную долю сарказма. Эпизод высмеивал огромные подплечники дома (Мардж застряла в дверном проеме в платье своей мечты) и стоимость (Гомер чуть не упал в обморок, когда увидел ценник платья за $19 тыс). Гомер пристрастился к улиткам в чесночном масле и стал носить свисающую сережку и накидывать на плечи свою куртку в стиле Puffa, в которой очень напоминал Канье Уэста.

Сотрудничество Balenciaga с "Симпсонами", в котором команда дизайнеров шутливо пародировала надутые губы, курение, французские клише "Эмили в Париже", попытки Гомера произнести название бренда ("Это что, Баленсиагага?"), было самым ярким примером того, что индустрии моды пришло время отказаться от нарочитой помпезности.

Демна Гвасалия, который родился и провел детство в Сухуми и покинул родной город после начала войны в Абхазии, с детства любил сериал "Симпсоны". Интуиция креативного директора, что его гости предпочли бы серию знаменитого мультфильма традиционному подиуму, не подвела его, что перевернуло представление о Неделе моды в Париже, вернувшейся к живому формату после пандемии коронавируса.

Но мультфильм – не единственное, чем восхитил грузинский дизайнер публику. Ему предшествовала красная дорожка, на которой гости, включая Карди Би, модель Эмбер Валлетту и фотографа Юргена Теллера, были сфотографированы папарацци в вещах из новой коллекции Balenciaga. Зрители, сидевшие внутри театра, видели одежду в прямой трансляции с ковровой дорожки, а не на подиуме.

[ + – ] Гости мероприятия появились на ковровой дорожке в вещах из новой коллекции

[ + – ] Карди Би появилась в платье с принтами в виде обложек таблоидов

Одежда была классикой современного Balenciaga: все куртки в стиле XXL Puffa и острые плечи. Карди Би, например, появилась в платье с принтами в виде обложек журналов, посвященных сплетням.

Напомним, Демна Гвасалия был награжден "Медалью Чести", которую ему вручила президент Грузии Саломе Зурабишвили.