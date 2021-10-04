Тиждень моди в Парижі: нову колекцію Balenciaga показало сімейство Сімпсонів (відео)

Показ за участю героїв мультсеріалу став найобговорюванішою подією на Тижні моди в Парижі.

Креативний дизайнер модного будинку Balenciaga Демна Гвасалія зробив те, що до нього не робив жоден дизайнер: нову колекцію весна-літо 2022 бренду представили не звичайні моделі, а герої мультсеріалу "Сімпсони", і цей показ став найобговорюванішою подією Тижня моди в Парижі.

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Гостям показу, які прибули в Театр дю Шатле, де мало відбутися шоу Balenciaga, представили 10-хвилинний епізод знаменитого мультфільму, створеного спеціально до цього заходу.

За сюжетом, Мардж Сімпсон у свій день народження мріє про сукню від Balenciaga. Дізнавшись про бажання дружини, Гомер пише лист у паризький офіс модного будинку, і послання потрапляє на очі Демні Гвасалії. Прочитавши його, він відправляє сукню для Мардж, а потім запрошує все сімейство прилетіти зі Спрінгфілда в Париж, де Гомер, Мардж, Барт, Ліза та Меггі крокують по подіуму в речах із нової колекції. Серед присутніх у залі в першому ряду видно Кім Кардаш'ян, Каньє Веста, Джастіна Бібера, Анну Вінтур.

[ + – ] Епізод Сімпсонів, що перевернув світ моди в Парижі

Демна привніс у мультфільм і неабияку частку сарказму. Епізод висміював величезні підплічники будинку (Мардж застрягла у дверному отворі в сукні своєї мрії) та вартість (Гомер мало не зомлів, коли побачив цінник сукні за $19 тис). Гомер пристрастився до равликів у часниковій олії та став носити сережку, яка звисає, і накидати на плечі свою куртку в стилі Puffa, у якій дуже нагадував Каньє Веста.

Співпраця Balenciaga з "Сімпсонами", у якій команда дизайнерів жартівливо пародіювала надуті губи, куріння, французькі кліше "Емілі в Парижі", спроби Гомера вимовити назву бренду ("Це що, Баленсіагага?"), було найяскравішим прикладом того, що індустрії моди прийшов час відмовитися від навмисної помпезності.

Демна Гвасалія, який народився та провів дитинство в Сухумі й покинув рідне місто після початку війни в Абхазії, з дитинства любив серіал "Сімпсони". Інтуїція креативного директора, що його гості надали б перевагу серії знаменитого мультфільму, а не традиційному подіуму, не підвела його, що перевернуло уявлення про Тиждень моди в Парижі, який повернувся до живого формату після пандемії коронавірусу.

Але мультфільм — не єдине, чим захопив грузинський дизайнер публіку. Йому передувала червона доріжка, на якій гості, включаючи Карді Бі, модель Ембер Валлетта та фотографа Юргена Теллера, були сфотографовані папараці в речах із нової колекції Balenciaga. Глядачі, які сиділи всередині театру, бачили одяг у прямій трансляції з червоної доріжки, а не на подіумі.

[ + – ] Гості заходу з'явилися на килимовій доріжці в речах із нової колекції

[ + – ] Карді Бі з'явилася в сукні з принтами у вигляді обкладинок таблоїдів

Одяг був класикою сучасного Balenciaga: всі куртки в стилі XXL Puffa та гострі плечі. Карді Бі, наприклад, з'явилася у сукні з принтами у вигляді обкладинок журналів, присвячених пліткам.

Нагадаємо, Демна Гвасалія був нагороджений "Медаллю Честі", яку йому вручила президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.