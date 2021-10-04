46-летняя Шарлиз Терон показала стройные ноги в стильной мини-юбке

Актриса выбрала лаконичный наряд, который подчеркнул ее фигуру.

Оскароносная голливудская актриса Шарлиз Терон продемонстрировала уютный осенний аутфит, который, несмотря на всю свою простоту, был очень стильным и провокационным.

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Шарлиз посетила турнир по поло Veuve Clicquot Polo Classic, который состоялся в Лос-Анджелесе, и пришла на мероприятие в белой рубашке навыпуск, модной в этом сезоне мини-юбке с запахом с принтом "гусиная лапка", а на ногах у нее были не лодочки на шпильке, которые так любят селебрити для выхода на публику, а черные туфли плоской подошве с ремешками и серебристыми пряжками.

[ + – ] Шарлиз Терон с друзьями

Лаконичный наряд, позволивший знаменитости продемонстрировать стройные и подкачанные ноги, оценили пользователи, отметив в комментариях, что актриса выглядит превосходно.

[ + – ] Актриса продемонстрировал стройные ноги в короткой юбке Фото: Charlize Theron/Instagram

Образ Шарлиз дополнила очками от солнца, черным клатчем и серебряными браслетами.

Как известно, Терон воспитывает двоих приемных детей – 9-летнего Джексона и 5-летнюю Августу. Старший сын знаменитости идентифицирует себя как девочка и носит раздельный купальник и платья. Шарлиз не мешает мальчику выражать свое "я" и поощряет подобные эксперименты.