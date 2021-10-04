46-річна Шарліз Терон показала стрункі ноги в стильній мініспідниці

Актриса вибрала лаконічне вбрання, яке підкреслило її фігуру.

Оскароносна голлівудська актриса Шарліз Терон продемонструвала затишний осінній аутфіт, який, не дивлячись на всю свою простоту, був дуже стильним і провокаційним.

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Шарліз відвідала турнір із поло Veuve Clicquot Polo Classic, який відбувся в Лос-Анджелесі, і прийшла на захід у білій сорочці навипуск, модній у цьому сезоні мініспідниці з запахом із принтом "гусяча лапка", а на ногах у неї були не човники на шпильці, які так люблять селебріті для виходу на публіку, а чорні туфлі на плоскій підошві з ремінцями та сріблястими пряжками.

[ + – ] Шарліз Терон із друзями

Лаконічне вбрання, яке дозволило знаменитості продемонструвати стрункі та підкачані ноги, оцінили користувачі, зазначивши в коментарях, що актриса має чудовий вигляд.

[ + – ] Актриса продемонструвала стрункі ноги в короткій спідниці Фото: Charlize Theron/Instagram

Образ Шарліз доповнила окулярами від сонця, чорним клатчем і срібними браслетами.

Як відомо, Терон виховує двох прийомних дітей — 9-річного Джексона і 5-річну Августу. Старший син знаменитості ідентифікує себе як дівчинку та носить роздільний купальник і сукні. Шарліз не заважає хлопчикові висловлювати своє "я" і заохочує подібні експерименти.