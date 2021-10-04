Джордж Клуни впервые за несколько лет появился на публике с женой

Последние годы известный юрист и по совместительству жена оскарононого Джорджа Клуни Амаль занималась воспитанием детей и практически не посещала мероприятия.

60-летний голливудский актер Джордж Клуни впервые за несколько лет появился вместе с 43-летней женой Амаль на красной дорожке. Пара вместе посетила премьеру фильма The Tender Bar в Лос-Анджелесе, режиссером которой выступил Клуни.

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Для выхода в свет Джордж выбрал классический костюм, а Амаль была в черно-белом платье, состоящем из топа и летящей юбки, которое она сочетала с элегантными туфлями, украшенными кристаллами, и сумочкой-клатчем.

[ + – ] Амаль и Джордж Клуни Фото: Getty Images

Пара, у которой есть 4-летние близнецы Элла и Александр, обнималась и улыбалась друг другу, а Джордж смотрел на супругу с нескрываемой гордостью. В перерывах между вспышками камер они успели пообщаться с журналистами, рассказав о семье. Так, Амаль поведала, что на карантине ее супруг занимался с малышами тригонометрией, а также учил их всяким проказам и шалостям. А на вопрос, как им удается сохранять баланс между работой и семьей, правовед ответила, что ей очень повезло с партнером, который во всем ее поддерживает. Именно поэтому Амаль чувствует себя счастливой.

Женщина не появлялась на публике последние три года, сосредоточившись на детях, однако не могла остаться дома в такой важный день для ее мужа. Она не только поддержала его, но и в очередной раз продемонстрировала свой безупречный стиль и умение выбирать эффектные наряды.

Также на этом звездном мероприятии присутствовали такие звезды фильма, как Бен Аффлек, Лили Рэйб, Тай Шеридан и Кристофер Ллойд, а также другие знаменитости, пришедшие на специальный просмотр картины Amazon Studios.

Попозировав с женой, Клуни отправился к Бену Аффлеку. Давние друзья были в хорошем настроении, смеялись и выглядели абсолютно счастливыми.

Амаль и Джордж Клуни вместе уже семь лет. По словам актера, только с появлением в его жизни этой женщины он понял, что такое настоящие любовь и семья. Летом этого года в прессе появились слухи о новой беременности миссис Клуни. Пара долго хранила молчание, но затем ответила на домысли в СМИ.