Джордж Клуні вперше за кілька років з'явився на публіці з дружиною

Останні роки відома юристка та за сумісництвом дружина оскарононого Джорджа Клуні Амаль займалася вихованням дітей і практично не відвідувала заходи.

60-річний голлівудський актор Джордж Клуні вперше за кілька років з'явився разом із 43-річною дружиною Амаль на червоній доріжці. Пара разом відвідала прем'єру фільму The Tender Bar у Лос-Анджелесі, режисером якої виступив Клуні.

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Для виходу у світ Джордж вибрав класичний костюм, а Амаль була в чорно-білій сукні, що складається з топа і спідниці, що розлітається, яку вона поєднувала з елегантними туфлями, прикрашеними кристалами, і сумочкою-клатчем.

[ + – ] Амаль і Джордж Клуні Фото: Getty Images

Пара, у якої є 4-річні близнюки Елла й Олександр, обіймалася та посміхалася одне одному, а Джордж дивився на дружину з неприхованою гордістю. У перервах між спалахами камер вони встигли поспілкуватися з журналістами, розповівши про сім'ю. Так, Амаль повідала, що на карантині її чоловік займався з малюками тригонометрією, а також навчав їх усіляких витівок і пустощів. А на питання, як їм вдається зберігати баланс між роботою та сім'єю, правознавчиня відповіла, що їй дуже пощастило з партнером, який у всьому її підтримує. Саме тому Амаль почувається щасливою.

Жінка не з'являлася на публіці останні три роки, зосередившись на дітях, однак не могла залишитися вдома в такий важливий день для її чоловіка. Вона не тільки підтримала його, але й учергове продемонструвала свій бездоганний стиль і вміння вибирати ефектні наряди.

Також на цьому зоряному заході були присутні такі зірки фільму як Бен Аффлек, Лілі Рейб, Тай Шерідан і Крістофер Ллойд, а також інші знаменитості, які прийшли на спеціальний перегляд картини Amazon Studios.

Попозувавши з дружиною, Клуні відправився до Бена Аффлека. Давні друзі були в гарному настрої, сміялися та мали абсолютно щасливий вигляд.

Амаль і Джордж Клуні разом уже сім років. За словами актора, тільки з появою в його житті цієї жінки він зрозумів, що таке справжні любов і сім'я. Влітку цього року в пресі з'явилися чутки про нову вагітність місіс Клуні. Пара довго зберігала мовчання, але потім відповіла на домисли в ЗМІ.