Джордж і Амаль Клуні прокоментували новину про прийдешнє поповнення в родині

Після появи новини про вагітність Амаль подружжя Клуні засипали привітаннями з усього світу.

60-річний голлівудський актор Джордж Клуні та його 43-річна дружина-адвокатка Амаль, про можливу вагітність якої минулого тижня повідомили світові таблоїди, відреагували на цю інформацію та дали перший і єдиний коментар із приводу новини, повідомляє Mirror.

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Представник пари заявив журналістам, що всі ці чутки є неправдою:

"Історії про те, що Амаль Клуні вагітна, не відповідають дійсності".

Як відомо, джерело, нібито наближене до пари, розповіло пресі про те, що Амаль, яка чотири роки тому народила близнюків Еллу й Олександра, знову вагітна, і нібито лікарі кажуть про ще одну двійню. Мовляв, про це саме подружжя розповіло близьким родичам і друзям 4 липня, влаштувавши на своїй італійської віллі на озері Комо званий обід.

[ + – ] Амаль і Джордж Клуні

Джордж і Амаль познайомилася в 2013 році, а вже в наступному році зіграли весілля в Італії. За словами Клуні, який раніше був переконаним холостяком, із цією жінкою він став найщасливішим чоловіком на світі та змінив своє ставлення до сімейного життя й батьківства. Подружжя виховує своїх близнюків і намагаються тримати дітей подалі від публіки. Навіть у соцмережах пари знімки Елли й Олександра — дуже велика рідкість.

Нагадаємо, світська левиця Періс Хілтон також спростувала чутки про те, що вагітна від свого нареченого Картера Реума. За словами 40-річної моделі та бізнесвумен, зараз вона зайнята пошиттям весільної сукні, тому точно не стала б вагітніти до церемонії, щоб зберегти ідеальну фігуру.