58-летняя Деми Мур вышла в свет в откровенном комбинезоне

Актриса рядом со своей 30-летней дочерью выглядела так, будто они сестры.

Американская актриса Деми Мур и ее дочь Скаут Уиллис посетили показ новой коллекции дизайнера Стеллы Маккартни на Неделе моды в Париже, сообщает Fox News.

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30-летняя Скаут появилась на публике в черном пиджаке и кроп-топе, а также белых широких брюках.

[ + – ] Скаут Уиллис и Деми Мур Фото: Scout laRue Willis/Instagram

Образ 58-летней Деми выглядел куда откровеннее. На ней был коричневый бомбер, под который она надела черный комбинезон с широкими штанами и верхом с сеточкой в области груди. Одежда не скрывала, что Мур была без бюстгальтера.

Актриса позировала не только со своей дочерью, но и со Стеллой Маккартни, которая была в стильном брючном костюме.

[ + – ] Деми Мур со средней дочерью Скаут [ + – ] Стелла Маккартни и Деми Мур

Кроме 30-летней Скаут, у Деми есть еще две дочери – 33-летняя Румер и 27-летняя Талула, которых она родила в браке с актером Брюсом Уиллисом. Пара поженилась в 1987 года, а развелась – в 2000-м. Сейчас Брюс во втором браке и вместе с Эммой Хеминг воспитывает 8-летнюю Мейбл и 6-летнюю Эвелин.

Бывшие супруги сохранили хорошие отношения и часто даже отдыхают вместе, причем новая жена актера хорошо ладит с Деми. Настолько хорошо, что они даже некоторое время жили вместе во время самоизоляции.

"В нашей семье, независимо от ее формы, важно держаться вместе, чтобы малыши чувствовали себя комфортно со мной и знали меня, чтобы они также лучше знали своих сестер. Это было действительно мило", – признавалась актриса.

Напомним, Деми Мур появилась в рекламе купальников со всеми своими дочерьми.