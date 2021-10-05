58-річна Демі Мур вийшла у світ у відвертому комбінезоні

Актриса поруч зі своєю 30-річною дочкою мала вигляд, ніби вона її сетра.

Американська актриса Демі Мур і її дочка Скаут Вілліс відвідали показ нової колекції дизайнерки Стелли Маккартні на Тижні моди в Парижі, повідомляє Fox News.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

30-річна Скаут з'явилася на публіці в чорному піджаку і кроп-топі, а також білих широких штанах.

[ + – ] Скаут Вілліс і Демі Мур Фото: Scout laRue Willis/Instagram

Образ 58-річної Демі мав куди відвертіший вигляд. На ній був коричневий бомбер, під який вона одягла чорний комбінезон із широкими штанами і верхом із сіточкою в області грудей. Одяг не приховував, що Мур була без бюстгальтера.

Актриса позувала не тільки зі своєю дочкою, але й зі Стелою Маккартні, яка була в стильному брючному костюмі.

[ + – ] Демі Мур із середньою дочкою Скаут [ + – ] Стелла Маккартні та Демі Мур

Крім 30-річної Скаут, у Демі є ще дві дочки — 33-річна Румер і 27-річна Талула, яких вона народила в шлюбі з актором Брюсом Віллісом. Пара одружилася в 1987 році, а розлучилася у 2000-му. Зараз Брюс у другому шлюбі і разом із Еммою Гемінг виховує 8-річну Мейбл і 6-річну Евелін.

Колишнє подружжя зберегло хороші стосунки і часто навіть відпочиває разом, причому нова дружина актора добре ладнає з Демі. Настільки добре, що вони навіть деякий час жили разом під час самоізоляції.

"У нашій родині, незалежно від її форми, важливо триматися разом, щоб малюки почувалися комфортно зі мною і знали мене, щоб вони також краще знали своїх сестер. Це було дійсно мило", — зізнавалася актриса.

Нагадаємо, Демі Мур з'явилася в рекламі купальників із усіма своїми дочками.