Демі Мур разом з дорослими доньками з'явилася в рекламі купальників

Мати і дочки позували в купальниках бренду Andie Swim, одним з інвесторів якого є Демі Мур.

58-річна голлівудська актриса Демі Мур разом зі своїми трьома дочками від шлюбу з Брюсом Віллісом знялася для реклами купальників, а знімками поділилася на сторінці в соціальній мережі Instagram.

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На кадрах поруч з Демі позують 32-річна Румер, 29-річна Скаут і 27-річна Таллула, причому на цих фотографіях актрису цілком можна більше прийняти за сестру дівчат, ніж за їхню матір.

[ + – ] Демі Мур та її дочки Фото: Demi Moore/Instagram

"Дами з клану Мур-Вілліс приїжджають, щоб розігріти твоє літо", — йдеться в підписі до одного з фото. На ньому всі чотири жінки лежать у ряд на животах.

Актриса зазначила, що інвестувала в бренд Andie Swim і наразі, на її думку, настав найбільш придатний час приєднатися до реклами марки і вітати "свободу і єднання".

Фото: Demi Moore/Instagram

"Особливо важливо ділитися цим з моїми дочками! Для мене було важливо включити моїх дочок у цю кампанію, і я сподіваюся, що інші скористаються можливостями у своєму житті, щоб створити значущі звʼязки і відзначати кожну мить з людьми, яких вони люблять", — написала вона.

[ + – ] Демі Мур та її діти

Як відомо, у травні Таллула Бель Вілліс оголосила про свої заручини з 31-річним режисером і художником Діллоном Бассом. Молодий чоловік зробив усе, як за підручником: опустився на одне коліно і підніс їй кільце з діамантом.

Нагадаємо, у січні Демі Мур опинилася на перших шпальтах таблоїдів після показу весняно-літньої колекції модного будинку Fendi, який вона відкривала, багато хто звернув увагу на її обличчя і запідозрив, що актриса зробила невдалу пластичну операцію. Пізніше вона спростувала ці домисли, прийшовши на програму до Наомі Кемпбелл і показавши свої справжні риси.