Деми Мур вместе со взрослыми дочерьми появилась в рекламе купальников

Мать и дочери позировали в купальниках бренда Andie Swim, одним из инвесторов которого является Деми Мур.

58-летняя голливудская актриса Деми Мур вместе со своими тремя дочерьми от брка с Брюсом Уиллисом снялась для рекламы купальников, а снимками поделилась на странице в социальной сети Instagram.

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На кадрах рядом с Деми позируют 32-летняя Румер, 29-летняя Скаут и 27-летняя Таллула, причем на этих фотографиях актрису вполне можно больше принять за сестру девушек, чем за их мать.

[ + – ] Деми Мур и ее дочери Фото: Demi Moore/Instagram

"Дамы из клана Мур-Уиллис приезжают, чтобы разогреть твое лето", – говорится в подписи к одному из фото. На нем все четыре женщины лежат в ряд на животах.

Актриса отметила, что инвестировала в бренд Andie Swim и сейчас, по ее мнению, наступило наиболее подходящее время присоединиться к рекламе марки и приветствовать "свободу и единение".

Фото: Demi Moore/Instagram

"Особенно важно делиться этим с моими дочерьми! Для меня было важно включить моих дочерей в эту кампанию, и я надеюсь, что другие воспользуются возможностями в своей жизни, чтобы создать значимые связи и отмечать каждое мгновение с людьми, которых они любят", – написала она.

[ + – ] Деми Мур и ее дети

Как известно, в мае Таллула Бель Уиллис объявила о своей помолвке с 31-летним режиссером и художником Диллоном Бассом. Молодой человек сделал все, как по учебнику: опустился на одно колено и преподнес ей кольцо с бриллиантом.

Напомним, в январе Деми Мур оказалась на первых полосах таблоидов после показа весеннее-летней коллекции модного дома Fendi, который она открывала, многие обратили внимание на ее лицо и заподозрили, что актриса сделала неудачную пластическую операцию. Позже она опровергла эти домыслы, придя на программу к Наоми Кемпбэлл и показав свои настоящие черты.