Адель после 6 лет молчания анонсировала новый сингл и намекнула на долгожданный альбом (видео)

Последний альбом Адель вышел в 2015-м, и с тех пор артистка не радовала поклонников новыми пластинками.

33-летняя британская певица Адель возвращается в музыку после шести лет молчания. Артистка объявила, что ее новый сингл Easy on Me выйдет 15 октября.

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На своей странице в соцсети она представила 20-секундный тизер на песню. На черно-белых кадрах Адель вставляет в автомагнитолу кассету с надписью Easy on Me, после чего в динамиках начинает звучать фортепианная музыка, машина уносится вдаль, а на дорогу падают листы с нотами.

[ + – ] Новая песня Easy on Me выходит 15 октября

Ожидается, что долгожданный четвертый альбом Адель будет называться "30" и выйдет в конце 2021 года. Уже сейчас в разных городах мира появились загадочные билборды с числом 30, и поклонники творчества певицы сделали выводы, что это – начало рекламной кампании ее следующей пластинки. Рекламные щиты появились в таких городах, как Лондон, Нью-Йорк и Париж. Некоторые из них также были размещены возле достопримечательностей, включая Лувр и Empire State Building (Эмпайр-стейт-билдинг).

[ + – ] В разных городах мира появились загадочные баннеры с цифрой 30

Предыдущие альбомы Адель называла цифрой, соответствующей ее возрасту на момент выхода. Вполне вероятно, что над последним сборником она трудилась три года.

Официальные аккаунты Адель в соцсетях переключились на соответствующий стиль, как бы подтверждая, что это может быть названием для четвертого альбома певицы.

[ + – ] В соцсетях Адель намекает на новый альбом

По информации New York Post, темой нового альбома стал развод певицы и ее переживания по этому поводу. Он был готов к релизу летом 2021 года. Изначально предполагалось, что диск выйдет осенью 2020-го, но пандемия внесла свои коррективы.

Последний диск, который назывался "25", британская исполнительница, лауреат "Оскара", "Злотого глобуса" и многочисленных музыкальных наград, выпустила в 2015 году.

С тех пор в жизни Адель многое изменилось. Она вышла замуж, родила ребенка Анджело Адкинса Конекки, пережила тяжелую послеродовую депрессию, развелась, похудела на 45 кг, заявила о намерении уйти из музыкального бизнеса, начала новые отношения, близко подружилась с женой принца Гарри Меган Маркл.