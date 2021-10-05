Адель після 6 років мовчання анонсувала новий сингл і натякнула на довгоочікуваний альбом (відео)

Останній альбом Адель вийшов у 2015-му, і з тих пір артистка не радувала шанувальників новими пластинками.

33-річна британська співачка Адель повертається в музику після шести років мовчання. Артистка оголосила, що її новий сингл Easy on Me вийде 15 жовтня.

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На своїй сторінці в соцмережі вона представила 20-секундний тизер на пісню. На чорно-білих кадрах Адель вставляє в автомагнітолу касету з написом Easy on Me, після чого в динаміках лунає фортепіанна музика, машина несеться вдалину, а на дорогу падають листи з нотами.

[ + – ] Нова пісня Easy on Me виходить 15 жовтня

Очікується, що довгоочікуваний четвертий альбом Адель буде називатися "30" і вийде в кінці 2021 року. Уже зараз у різних містах світу з'явилися загадкові білборди з числом 30, і шанувальники творчості співачки зробили висновки, що це — початок рекламної кампанії її наступної платівки. Рекламні щити з'явилися в таких містах як Лондон, Нью-Йорк і Париж. Деякі з них також були розміщені біля пам'яток, включаючи Лувр і Empire State Building (Емпайр-стейт-білдінг).

[ + – ] У різних містах світу з'явилися загадкові банери з цифрою 30

Попередні альбоми Адель називала цифрою, що відповідала її віку на момент виходу. Цілком імовірно, що над останною збіркою вона працювала три роки.

Офіційні акаунти Адель у соцмережах переключилися на відповідний стиль, ніби підтверджуючи, що це може бути назвою для четвертого альбому співачки.

[ + – ] У соцмережах Адель натякає на новий альбом

За інформацією New York Post, темою нового альбому стало розлучення співачки та її переживання з цього приводу. Він був готовий до релізу влітку 2021 року. Спочатку передбачалося, що диск вийде восени 2020-го, але пандемія внесла свої корективи.

Останній диск, який називався "25", британська виконавиця, лауреатка "Оскара", "Злотого глобуса" і численних музичних нагород, випустила у 2015 році.

Із тих пір у житті Адель багато що змінилося. Вона вийшла заміж, народила дитину Анджело Адкінса Конеккі, пережила важку післяпологову депресію, розлучилася, схудла на 45 кг, заявила про намір піти з музичного бізнесу, почала нові відносини, близько подружилася з дружиною принца Гаррі Меган Маркл.