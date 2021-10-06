Модный тренд осени 2021. Как правильно подобрать шляпу к лицу

Шляпа никогда не выходит из моды, а разнообразие фасонов, форм и цветов позволяет выбрать ту, которая станет изюминкой образа и подчеркнут индивидуальность.

Шляпа – один из модных трендов осени 2021, широко представленный в последних коллекциях ногих дизайнеров. Эта вещь незаменима в гардеробах девушек и женщин и, в зависимости от фасона и цвета, поможет создать как элегантный деловой или торжественный образ, так и стать изюминкой повседневного стиля. Фокус собрал советы, на что обращать внимание, покупая шляпу.

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Как правильно выбрать шляпу

Шляпа не должна сильно сдавливать голову, но и слишком свободную выбирать не стоит, поскольку ее может унести порывом ветра, или она спадет при неловком движении.

Стилисты не советуют делать выбор в пользу чересчур миниатюрных моделей, потому что подобный размер очень коварен и подходит далеко не всем. Такая шляпа не только не украсит, а наоборот, сделает лицо более объемным, пухлым и круглым. То же касается и больших шляп, которые не подчеркнут индивидуальность, а будут выглядеть так, будто взяты с чужой головы.

Шляпа и форма лица

При выборе шляпы следует особое внимание уделить тому, чтобы она подходила к форме лица. Последних существует пять: круглое, вытянутое, треугольное, овальное, квадратное. Правильно подобранная шляпа поможет скорректировать недостатки и подчеркнуть достоинства. В противном случае неудачная шляпа сведет на нет весь образ.

Больше всего свободы в выборе этой вещи – у женщин с овальным лицом, которым подойдут практически все фасоны. Красиво на них будут выглядеть шляпы с высокой и низкой тульей, широкополые и с узкими полями.

[ + – ] Женщинам с овальным лицом подойдет любой фасон шляп Фото: коллаж Фокус

Круглолицым девушкам и женщинам стоит выбирать широкополые шляпы и избегать мужских фасонов.

[ + – ] Круглолицым девушкам стоит выбирать шляпы с широкими полями, но не мужского фасона Фото: коллаж Фокус

Обладательницам вытянутого лица лучше присмотреться к классическим фасонам, а также широкополым моделям, которые закроют высокий лоб. В отличие от круглолицых девушек, для тех, у кого вытянутое лицо, хорошим решением станут как раз мужские фасоны шляп с высокой тульей и жесткими полями. Они сделают образ более женственным, смягчив черты.

[ + – ] Обладательницам вытянутого лица лучше присмотреться к классическим фасонам Фото: коллаж Фокус

Девушкам с квадратной и треугольной формой лица подойдет небольшая шляпа с узкими полями и круглой тульей, а тем, кто обладает четкой линией скул и большим лбом, лучше присмотреться к ассиметричным моделям. Женственности образу придаст объемный декор в виде цветка из кожи или фетра или бант.

[ + – ] Девушкам с квадратной или треугольной формой лица лучше выбрать шляпки с декором Фото: коллаж Фокус

Цвет шляпы и цвет волос

Выбирая шляпу, следует учитывать свой цвет волос. Существует несколько общепринятых правил.

Обладательницам светлых волос лучше выбирать шляпы пастельных тонов.

Брюнетки особенно выигрышно будут смотреться в ярких цветах.

Шатенкам подойдут шляпы любого осеннего тона: коричневые терракотовые, горчичные.

Отметим также тот момент, что черная шляпа добавляет возраст, поэтому ее могут без опасений "постареть" выбирать только юные девушки. Дамам постарше лучше присмотреться к более светлым цветам.

Шляпа и фигура

Отправляясь в магазин за шляпой, стоит учитывать не только модные тенденции, но и собственные рост и фигуру. Чем выше и стройнее девушка, тем объемнее шляпа ей нужна, и наоборот.

Женщинам невысокого роста категорически противопоказаны шляпы с широкими полями, потому что они будут смотреться, словно гриб. Правильно выбранная шляпа поможет уравновесить фигуру и сделает силуэт пропорциональным.

Шляпа и стиль

Представительницам прекрасной половины человечества, которые любят стиль casual, не стоит выбирать романтичные фасоны с широкими полями или шляпки-таблетки с вуалью. Им лучше обратить внимание на федоры, фуражки, береты, стильные кепки и мужские модели.

Любительницам классики впору выбрать женские шляпки любого фасона, но не откровенно мужского, поскольку он сделает образ жестким, стерев его женственность.

С чем носить шляпу

Шляпа – вещь весьма универсальная и, при правильном выборе, будет отлично смотреться в любом образе.

Платье и шляпа – вариант для теплой осени. Широкополый головной убор в сочетании с интересным платьем помогут создать нетривиальный образ. Тут главное – правильно подобрать обувь. Если вы собираетесь на свидание, лучше обуть туфли, а вот для длительных прогулок на природе обратите внимание на ботинки.

[ + – ] Шляпа и строгое платье – отличный выбор для делового образа

Шляпа с кардиганом – хорошее решение для более прохладных осенних дней. Аккуратная небольшая шляпа выигрышно будет смотреться с объемным кардиганом. Лучшее решение – яркий низ и черная или цвета мокрого асфальта шляпа. Еще один вариант – деловой стиль с кардиганом и шляпой в одном тоне.

[ + – ] Шляпа и кардиган – лучшее решение для похода в офис

Сочетание шляпы и пальто – классика на все времена. Чтобы образ выглядел актуально и интересно, лучше сыграть на контрастах Если шляпа светлого оттенка, то пальто лучше выбрать темное, и наоборот. Если пальто оверсайз, шляпу лучше надеть с широкими полями. К приталенному пальто больше подойдет маленькая шляпка.

[ + – ] Шляпа и пальто – вечная классика Фото: ladykiss.ru

Шуба и шляпа – стиль, который подойдет как для молоденьких девушек, так и для статусных зрелых дам. Главное – правильно выбрать цвет и фактуру вещей.

[ + – ] Шляпа с шубой – статусное решение Фото: Jack Daszkiewicz

Напомним, какие головные уборы, кроме шляп, модные в сезоне осень 2021.