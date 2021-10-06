Модний тренд осені 2021. Як правильно підібрати капелюх до обличчя

Капелюх ніколи не виходить з моди, а різноманітність фасонів, форм і кольорів дозволяє вибрати того, який стане родзинкою образу і підкреслить індивідуальність.

Капелюх — один з модних трендів осені 2021, широко представлений в останніх колекціях багатьох дизайнерів. Ця річ незамінна в гардеробах дівчат і жінок і, залежно від фасону і кольору, допоможе створити як елегантний діловий або урочистий образ, так і стати родзинкою повсякденного стилю. Фокус зібрав поради, на що звертати увагу, купуючи капелюх.

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Як правильно вибрати капелюх

Капелюх не повинен сильно здавлювати голову, але і занадто вільного обирати не варто, оскільки його може забрати поривом вітру, або він спаде при русі.

Стилісти не радять робити вибір на користь надто мініатюрних моделей, тому що подібний розмір дуже підступний і підходить далеко не всім. Такий капелюх не тільки не прикрасить, а навпаки, зробить обличчя більш об'ємним, пухким і круглим. Те ж стосується і великих капелюхів, що не підкреслять індивідуальність, а виглядатимуть так, ніби взяті з чужої голови.

Капелюх і форма обличчя

При виборі капелюха варто особливу увагу приділити тому, щоб він підходив до форми обличчя. Останніх існує п'ять: кругле, видовжене, трикутне, овальне, квадратне. Правильно підібраний капелюх допоможе скоректувати недоліки і підкреслити переваги. В іншому випадку невдалий капелюх зведе нанівець весь образ.

Найбільше свободи у виборі цієї речі — у жінок з овальним обличчям, яким підійдуть практично всі фасони. Красиво на них виглядатимуть капелюхи з високою і низькою тулією, ширококрисі і з вузькими крисами.

[ + – ] Жінкам з овальним обличчям підійде будь-який фасон капелюхів Фото: коллаж Фокус

Круглолицим дівчатам і жінкам варто обирати ширококрисі капелюхи й уникати чоловічих фасонів.

[ + – ] Круглолицим дівчатам варто обирати капелюхи з широкими крисами, але не чоловічого фасону Фото: коллаж Фокус

Власницям витягнутого обличчя краще придивитися до класичних фасонів, а також крислатих моделей, які закриють високий лоб. На відміну від кругловидих дівчат, для тих, у кого видовжене обличчя, хорошим рішенням стануть якраз чоловічі фасони капелюхів з високою тулією і жорсткими крисами. Вони зроблять образ більш жіночним, пом'якшивши риси.

[ + – ] Власницям витягнутого обличчя краще придивитися до класичних фасонів Фото: коллаж Фокус

Дівчатам з квадратною і трикутною формою обличчя підійде невеликий капелюх з вузькими крисами і круглою тулією, а тим, хто володіє чіткою лінією вилиць і великим лобом, краще придивитися до асиметричних моделей. Жіночності образу додасть об'ємний декор у вигляді квітки зі шкіри чи фетру або бант.

[ + – ] Дівчатам з квадратною або трикутною формою обличчя краще обрати капелюшки з декором Фото: коллаж Фокус

Колір капелюха і колір волосся

Обираючи капелюх, варто враховувати свій колір волосся. Існує кілька загальноприйнятих правил.

Власницям світлого волосся краще обирати капелюхи пастельних тонів.

Брюнетки особливо виграшно виглядатимуть у яскравих кольорах.

Шатенкам підійдуть капелюхи будь-якого осіннього тону: коричневі теракотові, гірчичні.

Зазначимо також той момент, що чорний капелюх додає віку, тому його можуть без побоювань "постаріти" вибирати тільки юні дівчата. Дамам старшим краще придивитися до більш світлих кольорів.

Капелюх і фігура

Вирушаючи в магазин за капелюхом, варто враховувати не тільки модні тенденції, але і власні зріст та фігуру. Чим вища і стрункіша дівчина, тим об'ємніший капелюх їй потрібен, і навпаки.

Жінкам невисокого зросту категорично протипоказані капелюхи з широкими крисами, тому що вони виглядатимуть, немов гриб. Правильно обраний капелюх допоможе зрівноважити фігуру і зробить силует пропорційним.

Капелюх і стиль

Представницям прекрасної половини людства, які полюбляють стиль casual, не варто вибирати романтичні фасони з широкими крисами або капелюшки-таблетки з вуаллю. Їм краще звернути увагу на федори, кашкети, берети, стильні кепки і чоловічі моделі.

Любителькам класики впору вибрати жіночі капелюшки будь-якого фасону, але не відверто чоловічого, оскільки він зробить образ жорстким, стерши його жіночність.

З чим носити капелюх

Капелюх — річ вельми універсальна і, при правильному виборі, матиме гарний вигляд у будь-якому образі.

Плаття і капелюх — варіант для теплої осені. Ширококрисий головний убір у поєднанні з цікавою сукнею допоможуть створити нетривіальний образ. Тут головне — правильно підібрати взуття. Якщо ви збираєтеся на побачення, краще взути туфлі, а ось для тривалих прогулянок на природі зверніть увагу на черевики.

[ + – ] Капелюх і строге плаття — відмінний вибір для ділового образу

Капелюх з кардиганом — гарне рішення для більш прохолодних осінніх днів. Охайний невеликий капелюх виграшно виглядатиме з об'ємним кардиганом. Краще рішення — яскравий низ і чорний або кольору мокрого асфальту капелюх. Ще один варіант — діловий стиль з кардиганом і капелюхом в одному тоні.

[ + – ] Капелюх і кардиган — краще рішення для походу в офіс

Поєднання капелюха і пальта — класика на всі часи. Щоб образ виглядав актуально і цікаво, краще зіграти на контрастах. Якщо капелюх світлого відтінку, то пальто краще вибрати темне, і навпаки. Якщо пальто оверсайз, капелюх краще надягти з широкими крисами. До приталеного пальта більше підійде маленький капелюшок.

[ + – ] Капелюх і пальто — вічна класика Фото: ladykiss.ru

Шуба і капелюх — стиль, який підійде як для дівчат, так і для статусних дам. Головне — правильно вибрати колір і фактуру речей.

[ + – ] Капелюх з шубою — статусне рішення Фото: Jack Daszkiewicz

Нагадаємо, які головні убори, крім капелюхів, модні в сезоні осінь 2021.