Модна осінь 2021: топ найактуальніших головних уборів сезону

Стильні та теплі головні убори зроблять навіть найбільш вогку осінь комфортною та затишною.

Головний убір є невід'ємною частиною осіннього гардеробу в холодну і вогку погоду. Фокус вивчив останні тренди та пропонує вашій увазі топ наймодніших головних уборів на осінь 2021.

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Трендова хустка в цьому сезоні

Хустки, які вельми були популярні минулого літа, плавно перекочували і в осінні гардероби модниць. Стильна шовкова хустка не тільки захистить від вітру, але і стане яскравим акцентом в осінньому образі. У цьому сезоні хустку носять, зав'язуючи її під підборіддям у стилі 1960-х, що показали у своїх колекціях Max Mara, Roksanda і Versace, або як бандану. Таке загравання з естетикою нульових пропонує Dior. Крім того, цей бренд зробив хустку однією з родзинок сезону.

Хустка відмінно буде виглядати зі штанним костюмом, пальтом, а коли стане зовсім холодно, її можна зав'язувати під крислатим вовняним капелюхом. Якщо ж сонце пригріє, і в хустці стане спекотно, вона спокійно може перекочувати на шию, змінивши акценти наряду.

Мода на панами

Улюблені модницям панами вже який сезон залишаються актуальними. Зазначимо, що чимало популярності цього головного убору, створеного колись в Еквадорі, і просуванню його в широкі маси сприяла італійська дизайнерка Марія Грація К'юрі, яка наразі є креативним директором Dior. Не дивно, що панама превалює серед усіх головних уборів будь-якої колекції модного будинку.

Класичний асортимент на осінь 2021 поповнився моделями з твіду, лакової шкіри, екошкіри, вельвету, непромокальної ПВХ, хутра, бавовни. У кожного з цих матеріалів є свої переваги. Наприклад, екошкіра стійка до заломів і стирання. Вона виглядає не менш ефектно, ніж натуральна шкіра, але коштує куди дешевше.

Твідова панама не втрачає форми і не вигорає на сонці. Вона практична і добре захистить від вітру та холоду. Вельвет збереже тепло і приємний на дотик, а котон міцний і термостійкий.

Панами відмінно виглядають зі шкіряною сорочкою, піджаком оверсайз, курткою-косухою, бомбером, шубою і класичним пальтом.

Кепка в тренді

Кепка — незамінна річ не тільки в літньому гардеробі. В останні роки вона міцно влаштувалася в осінніх ансамблях модниць, роблячи образи більш цікавими. Особливо її люблять шанувальниці стилю спорт-шик, які віртуозно міксують кепки з класичними та об'ємними пальтами, сукнями, штанними костюмами і навіть шубами.

У цьому сезоні кепки в різному ціновому сегменті пропонують як дорогі бренди (Versace, Celine, Michael Kors), так і більш доступні — Zara, Mango, Asos та ін.

Берет

Берети не так давно знову повернулися в моду, і з кожним сезоном їхня популярність зростає все більше. Багато дизайнерів включили берети у свої осінньо-зимові колекції, давши їм зелене світло в тренди моди.

У цьому сезоні немає єдиної вимоги до того, яким повинен бути наймодніший берет осені 2021. Тонкі і плоскі в класичному уявленні, в'язані та об'ємні, з вуаллю і декоративними елементами, вони будуть актуально виглядати в осінньому образі. Модні берети 2021-202 з фетру, кашеміру, стриженого хутра, вовни, шкіри.

Берет елегантно виглядатиме з довгим пальтом, штанним костюмом, спідницею-футляром, надаючи діловому образу завершеності та елегантності. В'язаний берет відмінно підійде під куртку, піджак, пуховик. Джинсовий берет доповнить будь-який ансамбль зі штанами або спідницею з того ж матеріалу.

Шапка-біні в тренді

Біні — шапка без крис, яка щільно облягає голову і зроблена з трикутних панелей, з'єднаних на верхівці і зшиті разом з боків. Вона відносно нещодавно з'явилася в лексиконі вітчизняних модниць, а в гардеробах — трохи пізніше. Тим не менш, це одна з найбільш універсальних речей для осіннього аутфіту.

Такий головний убір вважається універсальним і однаково підходить як чоловікам, так і жінкам. Останні носять їх не тільки зі спортивними речами, а й поєднують з класикою — довгими пальтами або жакетами. Шапки-біні найкраще купувати з трикотажу або грубої в'язки на більш холодну погоду. Трохи звисаючи з голови, вони надають образу легкої недбалості і розкутості.

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