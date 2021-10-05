Модная осень 2021: топ самых актуальных головных уборов сезона

Стильные и теплые головные уборы сделают даже самую промозглую осень комфортной и уютной.

Головной убор является неотъемлемой частью осеннего гардероба в холодную и промозглую погоду. Фокус изучил последние тренды и предлагает вашему вниманию топ самых модных головных уборов на осень 2021.

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Трендовый платок в этом сезоне

Платки, которые весьма были популярны прошлым летом, плавно перекочевали и в осенние гардеробы модниц. Стильный шелковый платок не только защитит от ветра, но и станет ярким акцентом в осеннем образе. В этом сезоне платок носят, завязывая его под подбородком в стиле 1960-ых, что показали в своих коллекциях Max Mara, Roksanda и Versace, либо как бандану. Такое заигрывание с эстетикой нулевых предлагает Dior. Кроме того, этот бренд сделал платок одной из изюминок сезона.

Платок отлично будет смотреться с брючным костюмом, пальто, а когда станет совсем холодно, его можно завязывать под широкополую шерстяную шляпу. Если же солнце пригреет, и в платке станет жарко, он спокойно может перекочевать на шею, изменив акценты наряда.

Мода на панамы

Полюбившиеся модницам панамы уже который сезон остаются актуальными. Отметим, что немало популярности этого головного убора, созданного когда-то в Эквадоре, и продвижению его в широкие массы способствовала итальянский дизайнер Мария Грация Кьюри, которая сейчас является креативным директором Dior. Неудивительно, что панама превалирует среди всех головных уборов любой коллекции модного дома.

Классический ассортимент на осень 2021 пополнился моделями из твида, лаковой кожи, эко-кожи, вельвета, непромокаемого ПВХ, меха, коттона. В каждом из этих материалов есть свои преимущества. Например, эко-кожа устойчива к заломам и стиранию. Она выглядит не менее эффектно, чем натуральная кожа, но стоит куда дешевле.

Твидовая панама не теряет форму и не выгорает на солнце. Она практична и хорошо защитит от ветра и холода. Вельвет сохранит тепло и приятен на ощупь, а коттон прочный и термоустойчивый.

Панамы отлично смотрятся с кожаной рубашкой, пиджаком оверсайз, курткой-косухой, бомбером, шубой и классическим пальто.

Кепка в тренде

Кепка – незаменимая вещь не только в летнем гардеробе. В последние годы она прочно обосновалась в осенних ансамблях модниц, делая образы более интересными. Особенно ее любят поклонницы стиля спорт-шик, которые виртуозно миксуют кепки с классическими и объемными пальто, платьями, брючными костюмами и даже шубами.

В этом сезоне кепки в разном ценовом сегменте предлагают как дорогие бренды (Versace, Celine, Michael Kors), так и более доступные – Zara, Mango, Asos и др.

Берет

Береты не так давно снова вернулись в моду, и с каждым сезоном их популярность растет все больше. Многие дизайнеры включили береты в свои осенне-зимние коллекции, дав им зеленый свет в тренды моды.

В этом сезоне нет единого требования к тому, каким должен быть самый модный берет осени 2021. Тонкие и плоские в классическом представлении, вязанные и объемные, с вуалью и декоративными элементами они будут актуально смотреться в осеннем луке. Модные береты 2021-202 из фетра, кашемира, стриженого меха, шерсти, кожи.

Берет будет элегантно смотреться с длинным пальто, брючным костюмом, юбкой-футляром, придавая деловому образу завершенность и элегантность. Вязанный берет отлично подойдет под куртку, пиджак, пуховик. Джинсовый берет дополнит любой ансамбль с брюками или юбкой из того же материала.

Шапка-бини в тренде

Бини – шапка без полей, которая плотно облегает голову и сделана из треугольных панелей, соединеных на макушке и сшиты вместе по бокам. Она относительно недавно появилась в лексиконе отечественных модниц, а в гардеробах – итого позже. Тем не менее, это одна из самых универсальных вещей для осеннего аутфита.

Такой головной убор считается универсальным и одинаково подходит как мужчинам, так и женщинам. Последние носят их не только со спортивными вещами, но и сочетают с классикой – длинными пальто или жакетами. Шапки-бини лучше всего покупать из трикотажа или крупной вязки на более холодную погоду. Немного свисающие с головы, они придают образу легкую небрежность и раскованность.

Напомним, как правильно подобрать свитер для осеннего гардероба, а также на что обратить внимание, выбирая вещи для работы в офисе.