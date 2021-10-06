Тренды осени 2021: Джемма Чан показала на Неделе моды самое модное пальто сезона

Звезда фильма "Вечные" появилась на показе Louis Vuitton

Хоть дом моды Louis Vuitton и не стал хедлайнером Недели моды в Париже, вместо него прошел показ-трибьют, посвященный памяти дизайнера Альбера Эльбаза, но дефиле состоялось и его посетили многие звезды. В их числе была и Джемма Чан, которая продемонстрировала, как носить самые модные вещи буквально с подиума. Об этом пишет Daily Mail.

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38-летняя актриса, прославившаяся ролью в фильме "Безумно богатые азиаты", пришла на показ в пальто с причудливыми рукавами-фонариками и эффектным воротником. Она дополнила образ кожаными брюками и туфлями на шпильке.

[ + – ] Джемма Чан на показе Louis Vuitton Фото: Getty Images

Джемма сыграла одну из главных ролей в грядущем супергеройском фильме "Вечные" от обладательницы "Оскара" Хлои Чжао.

Этот фильм из вселенной Marvel, снятый по комиксам Джека Кирби, рассказывает историю Вечных, группы древних героев, которые обладают суперспособностями и, таясь, помогают человечеству развиваться. Однако им приходится раскрыть себя, когда Земле угрожают зловещие Девианты.

Фильм будет расово разнообразным и в нем появится даже первый в Marvel супергерой-гей. Джемма, которой досталась роль Серси, умеющей манипулировать материей, уже заявила, что очень горда тем, что является азиаткой и получила одну из главных ролей.

Она также является активисткой движения Stop Asian Hate.

Напомним, недавно вышел новый тизер фильма "Вечные", в котором героиня Анджелины Джоли продемонстрировала свою суперсилу.