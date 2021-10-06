Джемма Чан показала на Тижні моди наймодніше пальто сезону

Зірка фільму "Вічні" з'явилася на показі Louis Vuitton

Хоч будинок моди Louis Vuitton і не став хедлайнером Тижня моди в Парижі, замість нього пройшов показ-триб'ют, присвячений пам'яті дизайнера Альбера Ельбаза, але дефіле відбулося і його відвідали багато зірок. Зокрема була і Джемма Чан, яка продемонструвала, як носити наймодніші речі буквально з подіуму. Про це пише Daily Mail.

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38-річна актриса, яка прославилася завдяки ролі у фільмі "Шалено багаті азіати", прийшла на показ у пальті з химерними рукавами-ліхтариками і ефектним коміром. Вона доповнила образ шкіряними штанами і туфлями на шпильці.

[ + – ] Джемма Чан на показі Louis Vuitton Фото: Getty Images

Джемма зіграла одну з головних ролей у прийдешньому супергеройському фільмі "Вічні" від володарки "Оскара" Хлої Чжао.

Цей фільм з всесвіту Marvel, знятий за коміксами Джека Кірбі, розповідає історію Вічних, групи древніх героїв, які володіють суперздатностями і, ховаючись, допомагають людству розвиватися. Однак, їм доводиться розкрити себе, коли Землі загрожують зловісні Девіанти.

Фільм буде расово різноманітним, і в ньому з'явиться навіть перший у Marvel супергерой-гей. Джемма, якій дісталася роль Серсі, яка вміє маніпулювати матерією, уже заявила, що дуже горда тим, що є азіаткою й отримала одну з головних ролей.

Вона також є активісткою руху Stop Asian Hate.

Нагадаємо, нещодавно вийшов новий тизер фільму "Вічні", у якому героїня Анджеліни Джолі продемонструвала свою суперсилу.