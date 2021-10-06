Бритни Спирс обиделась на свою младшую сестру

Певица обвинила Джеми Линн Спирс в отсутствии поддержки в сложный для нее период

39-летняя Бритни Спирс наконец избавилась от опеки своего отца и, почувствовав себя свободной, стала чаще говорить о пережитом. Так, она в своем Instagram написала, что пока страдала из-за постоянного контроля над своей жизнью, то прочие члены семьи никак ее не поддерживали. В том числе и младшая сестра, 30-летняя Джейми Линн Спирс.

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Бритни опубликовала пост с картинкой, на которой одна девушка спасает другую. Использовала изображение, как метафору к своей жизни, когда она не дождалась помощи от членов своей семьи.

"Это изображение много для меня значит. Когда я вижу его, то начинаю плакать. На этой картинке девушка спасает свою сестру. Я говорю, что если у вас есть друг, которого четыре месяца не выпускают из дома, не дают водить машину и пользоваться телефоном, не позволяют уединиться. Если ему приходится работать по десять часов в день и сдавать литры крови семь дней в неделю, то я настоятельно советую помочь этому другу и увезти его подальше. В противном случае вы будете похожи на членов моей семьи, которые говорили мне: "Извини, ты находишься под опекой". Вероятно, они думали, что я другая, и не хотели со мной возиться. К счастью, я нашла потрясающего адвоката Мэтью Розенгарта, который помог изменить мою жизнь!", — написала Бритни.

[ + – ] Картинка, которой Бритни проиллюстрировала свой пост в Instagram Фото: https://www.instagram.com/britneyspears

Комментаторы предположили, что Бритни имела в виду свою младшую сестру Джейми Линн Спирс. Но та ранее заявляла, что всегда поддерживала свою сестру, хоть и не публично.

"Я — не моя семья. Я — отдельный человек и говорю за себя. Я горда, что она высказалась. Я просто ее сестра, которая желает ей только счастья", — писала Джейми Линн.

[ + – ] Джейми Линн Спирс со своей знаменитой сестрой Фото: Getty Images

Бритни Спирс находилась под опекой своего отца Джейми Спирса с 2008 года. Решение об опеке было принято после того, как певица попала в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками.

После судебных слушаний, судом было принято решение освободить певицу от опеки. А сама Бритни рассказала, что все эти годы подвергалась издевательствам и постоянно была под контролем, доходило до того, что ее заставили поставить противозачаточную спираль, а все ее звонки прослушивались.

Окончательная точка в деле об опекунстве будет поставлена 12 ноября, когда контракт с Джейми, отцом Бритни, будет разорван, а он лишен права подавать апелляцию.

[ + – ] Джейми Линн и Бритни Спирс на церемонии The Teen Choice Awards в 2002 году Фото: Getty Images

Джейми Линн Спирс на волне популярности своей сестры также пыталась заниматься музыкой и снималась в кино. Но большого успеха она не имела. Зато она прославилась в 16 лет, когда публично объявила о своей беременности и дала интервью журналу "ОК!" за один миллион долларов. С 14 марта 2014 года Джейми Линн замужем за бизнесменом Джейми Уотсоном, с которым она встречалась три года до их свадьбы. У Джейми Линн две дочери.