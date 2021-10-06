Брітні Спірс образилася на свою молодшу сестру

Співачка звинуватила Джемі Лінн Спірс у відсутності підтримки в складний для неї період

39-річна Брітні Спірс нарешті позбулася опіки свого батька та, відчувши себе вільною, стала частіше говорити про пережите. Так, вона в своєму Instagram написала, що поки страждала через постійний контроль над своїм життям, інші члени сім'ї ніяк її не підтримували. У тому числі й молодша сестра, 30-річна Джеймі Лінн Спірс.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Брітні опублікувала пост із картинкою, на якій одна дівчина рятує іншу. Використала зображення як метафору до свого життя, коли вона не дочекалася допомоги від членів своєї сім'ї.

"Це зображення багато для мене значить. Коли я бачу його, то починаю плакати. На цій картинці дівчина рятує свою сестру. Я кажу, що якщо у вас є друг, якого чотири місяці не випускають із дому, не дають водити машину та користуватися телефоном, не дозволяють усамітнитися. Якщо йому доводиться працювати по десять годин на день і здавати літри крові сім днів на тиждень, то я настійно раджу допомогти цій людині та відвезти її подалі. В іншому випадку ви будете схожі на членів моєї сім'ї, які говорили мені: "Вибач, ти перебуваєш під опікою". Імовірно, вони думали, що я інша, і не хотіли зі мною возитися. На щастя, я знайшла приголомшливого адвоката Метью Розенгарта, який допоміг змінити моє життя!" — написала Брітні.

[ + – ] Картинка, якою Брітні проілюструвала свій пост в Instagram Фото: https://www.instagram.com/britneyspears

Коментатори припустили, що Брітні мала на увазі свою молодшу сестру Джеймі Лінн Спірс. Але та раніше заявляла, що завжди підтримувала свою сестру, хоч і не публічно.

"Я — не моя сім'я. Я — окрема людина та говорю за себе. Я горда, що вона висловилася. Я просто її сестра, яка бажає їй тільки щастя", — писала Джеймі Лінн.

[ + – ] Джеймі Лінн Спірс зі своєю знаменитою сестрою Фото: Getty Images

Брітні Спірс перебувала під опікою свого батька Джеймі Спірса з 2008 року. Рішення про опіку було прийнято після того, як співачка потрапила в психіатричну лікарню через проблеми з алкоголем і наркотиками.

Після судових слухань судом було прийнято рішення звільнити співачку від опіки. А сама Брітні розповіла, що всі ці роки піддавалася знущанням і постійно була під контролем, доходило до того, що її змусили поставити протизаплідну спіраль, а всі її дзвінки прослуховували.

Остаточну крапку в справі про опікунство буде поставлено 12 листопада, коли контракт із Джеймі, батьком Брітні, буде розірваний, а він позбавлений права подавати апеляцію.

[ + – ] Джеймі Лінн і Брітні Спірс на церемонії The Teen Choice Awards у 2002 році Фото: Getty Images

Джеймі Лінн Спірс на хвилі популярності своєї сестри також намагалася займатися музикою та знімалася в кіно. Але великого успіху вона не мала. Зате вона прославилася в 16 років, коли публічно оголосила про свою вагітність і дала інтерв'ю журналу "ОК!" за один мільйон доларів. Із 14 березня 2014 року Джеймі Лінн заміжня з бізнесменом Джеймі Вотсоном, із яким вона зустрічалася три роки до їхнього весілля. У Джеймі Лінн дві дочки.