Королева Елизавета впервые с начала пандемии приняла участие в публичном мероприятии

Монарх запустила эстафету Игр Содружества из Букингемского дворца в компании младшего сына, принца Эдварда

Королева Елизавета впервые с начала пандемии коронавируса приняла участие в крупном публичном мероприятии. Она дала старт эстафете спортивных Игр Содружества и вручила эстафетную палочку параолимпийской спортсменки Кадине Кокс. Об этом пишет Daily Mail.

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Ради праздничного события королева выбрала ярко-оранжевый наряд, состоящий из пальто и шляпки, украшенной цветами. А образ дополнила трогательной деталью: бриллиантовой брошью, которая является частью тиары Хайдарабад, подаренной Османом Али Ханом, правителем индийского княжества Хайдарабад на ее свадьбу с принцем Филиппом.

[ + – ] Королева Елизавета и принц Эдвард Фото: Getty Images

95-летнего монарха сопровождал ее младший сын, принц Эдвард. Он стал частенько исполнять те представительские функции, которыми раньше заведовали принц Гарри и Меган Маркл.

Королева поместила послание внутрь эстафетного жезла, но прочтут его только, когда эстафета завершиться. А во время нее жезл, оснащенный по последнему слову техники камерой, монитором, отображающим сердцебиение спортсменов, GPS-датчиком и анализатором окружающей среды, будет записывать и передавать всю информацию, полученную во время эстафеты.

Королева только недавно вернулась в Букингемский дворец после лета, проведенного в замке Балморал и уже успела встретиться с офицерами канадских вооруженных сил, которые примут участие в мероприятиях, посвященных 150-летию полка королевской гвардии.

После смерти супруга королева практически не появлялась на публике и не проводила встреч.