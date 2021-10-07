Королева Елизавета впервые с начала пандемии приняла участие в публичном мероприятии
Монарх запустила эстафету Игр Содружества из Букингемского дворца в компании младшего сына, принца Эдварда
Королева Елизавета впервые с начала пандемии коронавируса приняла участие в крупном публичном мероприятии. Она дала старт эстафете спортивных Игр Содружества и вручила эстафетную палочку параолимпийской спортсменки Кадине Кокс. Об этом пишет Daily Mail.
Ради праздничного события королева выбрала ярко-оранжевый наряд, состоящий из пальто и шляпки, украшенной цветами. А образ дополнила трогательной деталью: бриллиантовой брошью, которая является частью тиары Хайдарабад, подаренной Османом Али Ханом, правителем индийского княжества Хайдарабад на ее свадьбу с принцем Филиппом.
95-летнего монарха сопровождал ее младший сын, принц Эдвард. Он стал частенько исполнять те представительские функции, которыми раньше заведовали принц Гарри и Меган Маркл.
Королева поместила послание внутрь эстафетного жезла, но прочтут его только, когда эстафета завершиться. А во время нее жезл, оснащенный по последнему слову техники камерой, монитором, отображающим сердцебиение спортсменов, GPS-датчиком и анализатором окружающей среды, будет записывать и передавать всю информацию, полученную во время эстафеты.
Королева только недавно вернулась в Букингемский дворец после лета, проведенного в замке Балморал и уже успела встретиться с офицерами канадских вооруженных сил, которые примут участие в мероприятиях, посвященных 150-летию полка королевской гвардии.
После смерти супруга королева практически не появлялась на публике и не проводила встреч.