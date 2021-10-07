Королева Єлизавета вперше з початку пандемії взяла участь у публічному заході

Монарх запустила естафету Ігор Співдружності з Букінгемського палацу в компанії молодшого сина, принца Едварда.

Королева Єлизавета вперше з початку пандемії коронавірусу взяла участь у великому публічному заході. Вона дала старт естафеті спортивних Ігор Співдружності і вручила естафетну паличку параолімпійській спортсменці Кадіно Кокс. Про це пише Daily Mail.

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Заради святкової події королева вибрала яскраво-помаранчевий наряд, що складається з пальто і капелюшка, прикрашеного квітами. А образ доповнила зворушливою деталлю: діамантовою брошкою, яка є частиною тіари Хайдарабад, подарованої Османом Алі Ханом, правителем індійського князівства Хайдарабад на її весілля з принцом Філіпом.

[ + – ] Королева Єлизавета і принц Едвард Фото: Getty Images

95-річного монарха супроводжував її молодший син, принц Едвард. Він став частенько виконувати ті представницькі функції, якими раніше завідували принц Гаррі та Меган Маркл.

Королева помістила послання всередину естафетного жезла, але прочитають його тільки, коли естафета завершиться. А під час неї жезл, оснащений за останнім словом техніки камерою, монітором, що відображає серцебиття спортсменів, GPS-датчиком та аналізатором навколишнього середовища, буде записувати і передавати всю інформацію, отриману під час естафети.

Королева тільки нещодавно повернулася в Букінгемський палац після літа, проведеного в замку Балморал і вже встигла зустрітися з офіцерами канадських збройних сил, які візьмуть участь у заходах, присвячених 150-річчю полку королівської гвардії.

Після смерті чоловіка королева практично не з'являлася на публіці та не проводила зустрічей.