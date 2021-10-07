Холли Берри опубликовала редкое фото сына в его день рождения

На фото Масео позирует в костюме героя комиксов Майора Грома

Сыну 55-летней актрисы Холли Берри исполнилось восемь лет. И в честь праздника звезда опубликовала снимок Масео Мартинеса. Интересно, но мальчик позирует в костюме героя российских комиксов. Об этом пишет Insider.

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"Сегодня этому парню исполняется 8 лет! С днем рождения, Гром", — подписала снимок актриса.

[ + – ] Сын Холли Берри в свой день рождения Фото: Instagram halleberry

Майор Гром – персонаж российских комиксов о сотруднике полиции из Санкт-Петербурга, который охотится за грабителями. Первый российский фильм по комиксам "Майор Гром: Чумной Доктор" вышел в прокат этой весной, а летом права на его показ купил американский стриминговый сервис Netflix. Картина стала популярной, видимо, Масео является ее поклонником.

Фотографии своих детей: сына Масео и дочери Налы Холли публикует крайне редко, оберегая их приватность.

Так что лица сына Берри от актера Оливье Мартинеса рассмотреть практически невозможно. Напомним, с Оливье актриса была в браке с 2013 по 2016 гг. Пара рассталась, но сохранила дружеские отношения.

Дочь Налу Холли родила от фотомодели Габриэля Обри. Она долго боролась за опеку и даже обвинила отца своей дочери в расизме. Оказалось, что Габриэль постоянно критиковал Холли и не давал ей видится с дочерью.

[ + – ] Холли Берри и ее бойфренд Ван Хант Фото: Instagram halleberry [ + – ] Холли Берри и ее бойфренд Ван Хант Фото: Instagram halleberry

Сейчас актриса встречается с 51-летним певцом Ваном Хантом. И, судя по многочисленным фото в соцсетях, они счастливы вместе.