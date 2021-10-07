Геллі Беррі опублікувала рідкісне фото сина в його день народження

На фото Масео позує в костюмі героя коміксів Майора Грома

Синові 55-річної актриси Геллі Беррі виповнилося вісім років. І в честь свята зірка опублікувала знімок Масео Мартінеса. Цікаво, але хлопчик позує в костюмі героя російських коміксів. Про це пише Insider.

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"Сьогодні цьому хлопцю виповнюється 8 років! З днем народження, Гріме", — підписала знімок актриса.

[ + – ] Син Геллі Беррі у свій день народження Фото: Instagram halleberry

Майор Грім — персонаж російських коміксів про співробітника поліції із Санкт-Петербурга, який полює за грабіжниками. Перший російський фільм за коміксами "Майор Грім: Чумний Доктор" вийшов у прокат цієї весни, а влітку права на його показ придбав американський стримінговий сервіс Netflix. Картина стала популярною, мабуть, Масео є її прихильником.

Фотографії своїх дітей: сина Масео і дочки Нали Геллі публікує вкрай рідко, оберігаючи їхню приватність.

Тому обличчя сина Беррі від актора Олів'є Мартінеса розглянути практично неможливо. Нагадаємо, з Олів'є актриса була в шлюбі з 2013 по 2016 рр. Пара розлучилася, але зберегла дружні відносини.

Дочку Налу Геллі народила від фотомоделі Габріеля Обрі. Вона довго боролася за опіку і навіть звинуватила батька своєї дочки в расизмі. Виявилося, що Габріель постійно критикував Геллі і не давав їй бачитися з дочкою.

[ + – ] Геллі Беррі та її бойфренд Ван Гант Фото: Instagram halleberry [ + – ] Геллі Беррі та її бойфренд Ван Гант Фото: Instagram halleberry

Наразі актриса зустрічається з 51-річним співаком Ваном Гантом. І, судячи з численних фото в соцмережах, вони щасливі разом.