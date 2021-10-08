Дженнифер Лопес изменилась до неузнаваемости ради нового фильма

В триллере "Мать" героиня Дженнифер Лопес будет спасать своего ребенка от плохих парней

52-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес приступила к съемкам в новом фильме Netflix "Мать", которые стартовали в Канаде, пишет Wione.

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Знаменитость заметили в Ванкувере, рядом с площадью Победы и парком EasyPark в центре города, где снималась сцена похищения.

Лопес был одета в короткую темную куртку-бомбер, брюки-карго и вязаную шапку. На ногах у актрисы были кожаные ботинки, а за спиной – рюкзак. Образ завершали длинные распущенные волосы и очки-авиаторы. В руках Джей Ло держала огромную спортивную сумку.

[ + – ] Работа над триллером в Ванкувере кипит

В триллере "Мать" Дженнифер Лопес играет роль убийцы, разыскиваемой правоохранителями.

"Несколько лет назад смертоносной преступнице пришлось бежать, что вынудило ее отказаться от своей единственной дочери. Спустя годы, женщина-убийца возвращается, чтобы защитить свою дочь от очень опасных мужчин", – говорится в синопсисе картины. Другие подробности пока что не разглашаются.

[ + – ] Дженнифер Лопес в этом образе не узнать

Дочь главной героини играет Люси Паез. В актерский состав также вошли Джозеф Файнс, Омари Хардвик и другие.

[ + – ] Актерский состав фильма "Мать" Фото: Скриншот

Основная часть картины будет сниматься в Британской Колумбии, провинции на западе Канады, в течение четырех месяцев и завершится 28 января следующего года. Что же касается съемок, которые проходят сейчас в Ванкувере, что улицы вокруг места, где они продолжаются, будут закрыты с 7 по 15 октября.

Что касается даты выхода картины, то она пока что не называется.

Напомним, недавно Дженнифер Лопес представила совместную коллекцию с брендом Coach и показала самую стильную сумку осени.