Дженніфер Лопес змінилася до невпізнання заради нового фільму

У трилері "Мати" героїня Дженніфер Лопес рятуватиме свою дитину від поганих хлопців

52-річна американська співачка й актриса Дженніфер Лопес приступила до зйомок у новому фільмі Netflix "Мати", які стартували в Канаді, пише Wione.

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Знаменитість помітили у Ванкувері, поряд із площею Перемоги та парком EasyPark в центрі міста, де знімалася сцена викрадення.

Лопес був одягнена в коротку темну куртку-бомбер, штани-карго та в'язану шапку. На ногах в актриси були шкіряні черевики, а за спиною — рюкзак. Образ завершували довге розпущене волосся й окуляри-авіатори. У руках Джей Ло тримала величезну спортивну сумку.

[ + – ] Робота над трилером у Ванкувері кипить

У трилері "Мати" Дженніфер Лопес грає роль убивці, розшукуваної правоохоронцями.

"Кілька років тому смертоносній злочинниці довелося тікати, що змусило її відмовитися від своєї єдиної доньки. Через роки, жінка-вбивця повертається, щоб захистити свою дочку від дуже небезпечних чоловіків", — ідеться в синопсисі картини. Інші подробиці поки що не розголошуються.

[ + – ] Дженніфер Лопес у цьому образі не впізнати

Дочку головної героїні грає Люсі Паез. В акторський склад також увійшли Джозеф Файнс, Омарі Хардвік та інші.

[ + – ] Акторський склад фільму "Мати" Фото: Скриншот

Основна частина картини буде зніматися в Британській Колумбії, провінції на заході Канади, протягом чотирьох місяців і завершиться 28 січня наступного року. Що ж стосується зйомок, які відбуваються зараз у Ванкувері, то вулиці навколо місця, де вони тривають, будуть закриті з 7 по 15 жовтня.

Що стосується дати виходу картини, то вона поки що не називається.

Нагадаємо, нещодавно Дженніфер Лопес представила спільну колекцію з брендом Coach і показала найстильнішу сумку осені.