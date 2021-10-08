Голливудский актер получит до 20 лет тюрьмы за фиктивную продажу прав на фильмы Netflix и HBO

Актер Зак Эйвери, чье настоящее имя Закари Хорвиц, признал себя виновным в мошенничестве. Он обманул инвесторов на 690 миллионов долларов

Скандальное дело всколыхнуло мир кино – виновным в мошенничестве себя признал актер второсортных фильмов Зак Эйвери. Он продавал права на фильмы таких каналов, как Netflix и HBO, создал финансовую пирамиду и обманул инвесторов на впечатляющие 690 миллионов долларов. Об этом пишет Vanity Fair.

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Сейчас Заку, чье настоящее имя Закари Хорвиц, грозит до 20 лет тюремного заключения. Окончательный приговор будет вынесен в январе, говорится в заявлении прокуратуры США. Ему были предъявлены обвинения в мошенничестве и присвоении средств инвестиционных фондов.

Хорвиц снимался в малобюджетной фантастике и фильмах ужасов. Самой большой его удачей была занятость в фильме "Ярость", где он был дублером Брэда Питта. И когда Зак понял, что в большое кино ему не пробиться и удачи в Голливуде не снискать, то решил зарабатывать другим, не совсем законным способом.

[ + – ] Зак Эйвери в фильме "Хребет дьявола" Фото: Скриншот

Он создал финансовую пирамиду, компанию под названием 1inMM Capital LLC, и привлекал инвесторов, утверждая, что заключил соглашения с Netflix и HBO и владеет правами на обширную библиотеку их фильмов.

Заку удалось убедить более 250 инвесторов в своей правоте, причем среди них оказались его друзья и однокурсники из колледжа. Они вложили миллионы долларов. А Зак пообещал им от 25% до 45% годовых.

Он подготовил убедительные материалы: поддельную переписку с руководителями крупных компаний, договора и прочие бумаги. Полученные от новых инвесторов деньги Зак тратил на выплаты более ранним инвесторам.

Также он поддерживал имидж удачливого бизнесмена: приобрел дом в Голливуде за шесть миллионов долларов, рассылал инвесторам бутылки дорогого виски с фальшивыми годовыми отчетами, летал на частных самолетах, был вхож на модные вечеринки, носил дорогую одежду и катался на спорткарах.

[ + – ] Зак Эйвери (крайний справа) на церемонии "Золотой Глобус" Фото: Deadline

Схема успешно работала с 2014 года и инвесторы заподозрили неладное, когда компания Хорвица объявила дефолт по облигациям. На актера подали в суд, НВО и Netflix узнали о фальшивых контрактах и обман вскрылся.

Дом Заку пришлось продать, жена его бросила и подала на него в суд, заявив, что она и не догадывалась о его мошенничестве.

Интересно, но схема по которой Зак обманывал инвесторов весьма проста и носит название "Схема Понци" по имени ее "изобретателя" итальянца Чарльза Понци. Получая деньги у новых инвесторов, мошенник погашает долги перед старыми и создает видимость процветающего бизнеса. Старые инвесторы, получив прибыль, возвращаются, новых привлекают хорошие отзывы. Предприятие существует, пока поток инвесторов не иссякнет.