Голлівудський актор отримає до 20 років в'язниці за фіктивний продаж прав на фільми Netflix та HBO

Актор Зак Ейвері, чиє справжнє ім'я Закарі Хорвіц, визнав себе винним у шахрайстві. Він обдурив інвесторів на 690 мільйонів доларів

Скандальна справа сколихнула світ кіно — винним у шахрайстві себе визнав актор другосортних фільмів Зак Ейвері. Він продавав права на фільми таких каналів, як Netflix і HBO, створив фінансову піраміду й обдурив інвесторів на разючі 690 мільйонів доларів. Про це пише Vanity Fair.

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Зараз Заку, чиє справжнє ім'я Закарі Хорвіц, загрожує до 20 років тюремного ув'язнення. Остаточний вирок буде винесеней у січні, йдеться в заяві прокуратури США. Йому були пред'явлені звинувачення в шахрайстві та привласненні коштів інвестиційних фондів.

Хорвіц знімався в малобюджетній фантастиці та фільмах жахів. Найбільшою його удачею була зайнятість у фільмі "Лють", де він був дублером Бреда Пітта. І коли Зак зрозумів, що у велике кіно йому не пробитися й удачі в Голлівуді не здобув, то вирішив заробляти іншим, не зовсім законним способом.

[ + – ] Зак Ейвері у фільмі "Хребет диявола" Фото: Скриншот

Він створив фінансову піраміду, компанію під назвою 1inMM Capital LLC, і привертав інвесторів, стверджуючи, що уклав угоди з Netflix та HBO і володіє правами на велику бібліотеку їхніх фільмів.

Заку вдалося переконати понад 250 інвесторів у своїй правоті, причому серед них опинилися його друзі та однокурсники з коледжу. Вони вклали мільйони доларів. А Зак пообіцяв їм від 25% до 45% річних.

Він підготував переконливі матеріали: підроблену переписку з керівниками великих компаній, договори й інші папери. Отримані від нових інвесторів гроші Зак витрачав на виплати більш раннім інвесторам.

Також він підтримував імідж щасливого бізнесмена: придбав будинок у Голлівуді за шість мільйонів доларів, розсилав інвесторам пляшки дорогого віскі з фальшивими річними звітами, літав на приватних літаках, ходив на модні вечірки, носив дорогий одяг і катався на спорткарах.

[ + – ] Зак Ейвері (крайній праворуч) на церемонії "Золотий Глобус" Фото: Deadline

Схема успішно працювала з 2014 року й інвестори запідозрили недобре, коли компанія Хорвіца оголосила дефолт за облігаціями. На актора подали до суду, НВО та Netflix дізналися про фальшиві контракти й обман розкрився.

Будинок Заку довелося продати, дружина його кинула і подала на нього до суду, заявивши, що вона і не здогадувалася про його шахрайство.

Цікаво, але схема за якою Зак обманював інвесторів вельми проста і носить назву "Схема Понці" за іменем її "винахідника" італійця Чарльза Понці. Отримуючи гроші у нових інвесторів, шахрай погашає борги перед старими і створює видимість бізнесу, що процвітає. Старі інвестори, отримавши прибуток, повертаються, нових привертають хороші відгуки. Підприємство існує, поки потік інвесторів не вичерпається.