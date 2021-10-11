Призер токийской олимпиады Михаил Романчук и легкоатлетка Марина Бех-Романчук снялись для Vogue

Супруги-спортсмены стали героями фотосессии для приложения Vogue Man UA х ЦУМ

Серебряный и бронзовый призер Олимпийский игр в Токио пловец Михаил Романчук и его жена, легкоатлетка и чемпионка Европы Марина Бех-Романчук, снялись в стильной фотосессии в самых трендовых вещах сезона осень 2021 для украинского Vogue. Об этом Марина написала в своем Instagram.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Спортсменка призналась, что обожает шопинг и часто ходит по магазинам с супругом. Самая яркая пара украинского спорта рассказала о том, как это видется всего три месяца в году и как нелегко атлетам с, казалось, идеальными фигурами, подобрать себе стильную одежду.

[ + – ] Фотосессия Марины Бех-Романчук и Михаила Романчука для Vogue

Даже интервью для глянца у Марины и Михаила пришлось брать онлайн. Ведь пловец сейчас находится в Испании, а его супруга в Цюрихе, где уже успела завоевать бронзовую медаль Бриллиантовой лиги по прыжкам в длину.

Марина призналась, что во время Олимпиады в Токио очень переживала за мужа. Ведь он завоевал серебряную и бронзовую медали и был очень этим расстроен. "На Олимпиаду никто не едет за вторым местом, нужна только победа", — рассказала легкоатлетка. Ведь подготовка к соревнованиям занимает много времени. Михаил проводил в бассейне по пять часов в день, сидел на специальной диете, чтобы не набирать лишний вес и не терять мышечную массу: соревновательный вес 76,5–77,5 кг при 191 см роста и провел вдали от жены в общей сложности девять месяцев. Что было нелегко, ведь они только отпраздновали третью годовщину свадьбы.

А подбирая вещи для фотосессии, Михаил и Марина признались, что каждый раз, во время подхода в магазин, сталкиваются с трудностями.

[ + – ] Фотосессия Марины Бех-Романчук и Михаила Романчука для Vogue

"У Миши широкие плечи и длинные руки, у меня накачанные бедра, и, если джинсы сидят на них хорошо, то в талии будут велики на два размера. В прыжке, в фазе полета, важно высоко держать ноги, а это возможно только благодаря мышцам ", — призналась Бех-Романчук.

Рассказали спортсмены и чем планируют заняться, когда завершат спортивную карьеру. Они хотят завести детей и путешествовать с ними по всему миру, наконец, проводя вместе все время. "Спорт – не вечен, все-таки семья – это главное", — рассказали Марина и Михаил.