Призер токійської олімпіади Михайло Романчук та легкоатлетка Марина Бех-Романчук знялися для Vogue

Подружжя-спортсмени стали героями фотосесії для додатка Vogue Man UA х ЦУМ.

Срібний і бронзовий призер Олімпійських ігор у Токіо плавець Михайло Романчук та його дружина, легкоатлетка і чемпіонка Європи Марина Бех-Романчук, знялися в стильній фотосесії в найтрендовіших речах сезону осінь 2021 для українського Vogue. Про це Марина написала в своєму Instagram.

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Спортсменка зізналася, що обожнює шопінг і часто ходить по магазинах із чоловіком. Найяскравіша пара українського спорту розповіла про те, як це бачитися всього три місяці на рік і як нелегко атлетам із, здавалося, ідеальними фігурами, підібрати собі стильний одяг.

[ + – ] Фотосесія Марини Бех-Романчук та Михайла Романчука для Vogue

Навіть інтерв'ю для глянцю у Марини та Михайла довелося брати онлайн. Адже плавець зараз знаходиться в Іспанії, а його дружина в Цюріху, де вже встигла завоювати бронзову медаль Діамантової ліги зі стрибків у довжину.

Марина зізналася, що під час Олімпіади в Токіо дуже переживала за чоловіка. Адже він завоював срібну та бронзову медалі та був дуже цим засмучений. "На Олімпіаду ніхто не їде за другим місцем, потрібна тільки перемога", — розповіла легкоатлетка. Адже підготовка до змагань вимагає багато часу. Михайло проводив у басейні по п'ять годин на день, сидів на спеціальній дієті, щоб не набирати зайву вагу і не втрачати м'язову масу: змагальна вага 76,5-77,5 кг при 191 см зросту і провів далеко від дружини загалом дев'ять місяців. Що було нелегко, адже вони тільки відсвяткували третю річницю весілля.

А підбираючи речі для фотосесії, Михайло і Марина зізналися, що кожного разу, під час підходу в магазин, стикаються з труднощами.

[ + – ] Фотосесія Марини Бех-Романчук та Михайла Романчука для Vogue

"У Міши широкі плечі та довгі руки, у мене накачані стегна, і, якщо джинси сидять на них добре, то в талії будуть великі на два розміри. У стрибку, у фазі польоту, важливо високо тримати ноги, а це можливо тільки завдяки м'язам", — зізналася Бех-Романчук.

Розповіли спортсмени і чим планують зайнятися, коли завершать спортивну кар'єру. Вони хочуть завести дітей і подорожувати з ними по всьому світу, нарешті, проводячи разом весь час. "Спорт — не вічний, все ж таки сім'я — це головне", — розповіли Марина і Михайло.