"Могу помочь только связями": Собчак резко прокомментировала ДТП со своим участием

Ксения Собчак заявила, что не игнорирует пострадавших в ДТП, и объяснила, почему не стала выходить из машины после аварии до приезда такси.

Российская журналист, телеведущая и бывший кандидат на пост президента РФ Ксения Собчак, которая накануне попала в смертельное ДТП в Сочи, попросила не делать из нее нового Михаила Ефремова (актер, по вине которого в ДТП погиб человек), ответила на комментарии хейтеров и лично рассказала о том, как чувствуют себя жертвы аварии. Обо всем этом она написала в своем телеграмм-канале "Кровавая барыня".

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В своей публикации Собчак не сдерживалась и даже несколько раз употребила нецензурную лексику. По ее словам, она даже не будет просить о порядочности в свой адрес со стороны тех, кто распространяет фейки о ней.

"Доказывать, что я не верблюд, шайке комбинаторов из апэшечки (АП – Администрация Президента), которые решили назначить меня на роль нового Ефремова, не буду. Факты такие: я не в Америке, я никуда не лечу. Я лежу дома, днем была на обследовании вместе с ассистенткой, у обоих сотрясение. Видео из аэропорта, где я бодра и меня "никто не держит", мне показали (никто только не обратил внимания почему-то, что я держусь за голову и вхожу не в ту дверь), сообщения о том, что мы гнали, чтобы успеть, и расписанную хронологию – тоже. По поводу первого вопроса могу сказать: дай вам бог не попасть никогда в такую ситуацию и не проверить прочность своей головы и способности держаться на себе. По поводу второго– ну проследите наш путь полностью по времени, посмотрите, как мы там пришибленно спокойно сидели в а*уе от того, чего избежали, найдите какие-то записи разговоров на камерах наблюдения про то, как обсуждали, что, кажется, все вместе только что едва не умерли, и надо бы выпить стопку. Но это же не совсем то, в чем хочется меня уличить, да?", – пишет она.

[ + – ] Место ДТП с участием автомобиля с Ксенией Собчак

По словам Собчак, реальность несколько иная:

"Я попала в аварию, пострадала, с подбитой головой в а*уе дошла до другой машины и уехала домой после того, как мне сказал мой директор, что к людям едут врачи. И я полетела домой к семье, потому что я не спасатель и не врач, не водитель, я не помогла бы там ни руками, ни советами. Я могу помочь только связями и возможностями. А стоять на дороге, мешать людям работать, спасать и торговать лицом, чтобы вы потом написали "Собчак осталась на месте происшествия и ни*уя не сделала" – это не конструктивно, это бредово".

Ксения рассказала, что находится на связи с мужем пострадавшей Оксаны Садовник, о гибели которой ранее писали СМИ.

"Муж в бешенстве от сообщений о ее смерти и просит перестать журналистов творить такое с его семьей. По состоянию – оно тяжелое, у нее травма головы, легких, бедра, ей удалили селезенку. Но она, слава богу, ЖИВА. В ближайшее время мы с ее мужем решим вопрос с ее дальнейшим лечением в Москве. Найдем врачей. Он несколько раз говорил, что у него нет никаких претензий ко мне, но дело и не в этом. А в том что хватит метать фейки и драконить семьи пострадавших. У Оксаны есть маленький ребенок, у него день рождения в четверг, имейте совесть", – подчеркнула она.

Собчак добавила также, что они сейчас ищут родственников погибшей Екатерины Тарасовой, чтобы поддержать их. Однако, по информации телеграмм-канала Baza, у тех нет претензий к телеведущей.

"Мы поможем всем, потому что у нас с командой есть такая возможность. Помочь людям в горе, невольными участниками которого мы стали. Потому что мы – так уж случилось, остались живы. Такова реальность", – подытожила она.

Напомним, автомобиль Mercedes S 500, в котором Собчак ехала в аэропорт Сочи после того, как провела корпоратив, вылетел на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, после чего автомобиль отбросило на микроавтобус. 35-летняя пассажирка легковушки скончалась на месте, еще двое людей попали в больницу.

Ответственность за аварию взял на себя водитель автомобиля, в котором ехала Собчак.