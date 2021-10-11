"Можу допомогти тільки зв'язками": Собчак різко прокоментувала ДТП зі своєю участю

Ксенія Собчак заявила, що не ігнорує постраждалих у ДТП, і пояснила, чому не стала виходити з машини після аварії до приїзду таксі.

Російська журналістка, телеведуча і колишня кандидатка на пост президента РФ Ксенія Собчак, яка напередодні потрапила в смертельну ДТП в Сочі, попросила не робити з неї нового Михайла Єфремова (актор, з вини якого в ДТП загинула людина), відповіла на коментарі хейтерів і особисто розповіла про те, як почувають себе жертви аварії. Про все це вона написала у своєму телеграм-каналі "Кривава бариня".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

У своїй публікації Собчак не стримувалася і навіть кілька разів вжила нецензурну лексику. За її словами, вона навіть не буде просити про порядність на свою адресу з боку тих, хто поширює фейки про неї.

"Доводити, що я не верблюд, зграї комбінаторів з апешечки (АП — Адміністрація Президента), які вирішили призначити мене на роль нового Єфремова, не буду. Факти такі: я не в Америці, я нікуди не лечу. Я лежу вдома, вдень була на обстеженні разом з асистенткою, в обох струс. Відео з аеропорту, де я бадьора і мене "ніхто не тримає", мені показали (ніхто тільки не звернув уваги чомусь, що я тримаюся за голову і входжу не в ті двері), повідомлення про те, що ми гнали, щоб встигнути, і розписану хронологію — теж. З приводу першого питання можу сказати: дай вам боже не потрапити ніколи в таку ситуацію і не перевірити міцність своєї голови і здатність триматися на собі. З приводу другого — ну простежте наш шлях повністю за часом, подивіться, як ми там прибито спокійно сиділи в а * уї від того, чого уникнули, знайдіть якісь записи розмов на камерах спостереження про те, як обговорювали, що, здається, усі разом тільки що ледь не померли, і треба б випити стопку. Але це ж не зовсім те, у чому хочеться мене викрити, так?", — пише вона.

[ + – ] Місце ДТП за участю автомобіля з Ксенією Собчак

За словами Собчак, реальність дещо інша:

"Я потрапила в аварію, постраждала, з підбитою головою в а * уї дійшла до іншої машини і поїхала додому після того, як мені сказав мій директор, що до людей їдуть лікарі. І я полетіла додому до родини, тому що я не рятувальник і не лікар, не водій, я не допомогла б там ні руками, ні порадами. Я можу допомогти тільки зв'язками і можливостями. А стояти на дорозі, заважати людям працювати, рятувати і торгувати обличчям, щоб ви потім написали "Собчак залишилася на місці події і ні * уя не зробила" — це не конструктивно, це маячня".

Ксенія розповіла, що на зв'язку з чоловіком постраждалої Оксани Садівник, про загибель якої раніше писали ЗМІ.

"Чоловік у сказі від повідомлень про її смерть і просить перестати журналістів творити таке з його родиною. Стан — він важкий, у неї травма голови, легень, стегна, їй видалили селезінку. Але вона, слава богу, ЖИВА. Найближчим часом ми з її чоловіком вирішимо питання з її подальшим лікуванням у Москві. Знайдемо лікарів. Він кілька разів говорив, що в нього немає ніяких претензій до мене, але справа не в цьому. А в тому що досить метати фейки і драконити сім'ї постраждалих. В Оксани є маленька дитина, у неї день народження в четвер, майте совість", — підкреслила вона.

Собчак додала також, що вони зараз шукають родичів загиблої Катерини Тарасової, щоб підтримати їх. Однак, за інформацією телеграм-каналу Baza, у тих немає претензій до телеведучої.

"Ми допоможемо всім, тому що в нас з командою є така можливість. Допомогти людям у горі, мимовільними учасниками якого ми стали. Тому що ми — так уже сталося, залишилися живі. Така реальність", — підсумувала вона.

Нагадаємо, автомобіль Mercedes S 500, у якому Собчак їхала в аеропорт Сочі після того, як провела корпоратив, вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з Volkswagen, після чого автомобіль відкинуло на мікроавтобус. 35-річна пасажирка легковика померла на місці, ще двоє людей потрапили до лікарні.

Відповідальність за аварію взяв на себе водій автомобіля, у якому їхала Собчак.