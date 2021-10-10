Автомобіль, в якому їхала Ксенія Собчак, влаштував смертельну ДТП в Сочі (відео)

У телеведучої струс мозку і численні забої. Ксенія Собчак відмовилася від госпіталізації і вилетіла додому до сина.

Автомобіль, в якому знаходилася російська політик і телеведуча Ксенія Собчак Mercedes S 500, влаштував смертельну ДТП в російському Сочі. Про це повідомляє ТАСС, посилаючись на заяву прокуратури Краснодарського краю.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За даними журналістів, ДТП сталася ввечері, 9 жовтня, на автодорозі з Адлера.

Maybach, в якому перебувала Ксенія Собчак, під час обгону виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Volkswagen, після чого автомобіль відкинуло на мікроавтобус.

В результаті аварії в Сочі померла 35-річна пасажирка легкового автомобіля, ще двоє людей отримали серйозні травми і були госпіталізовані. На момент зіткнення в салоні мікроавтобуса знаходилося 10 пасажирів.

[ + – ] Смертельна ДТП з Ксенією Собчак

Пізніше з'явилася інформація, що в результаті ДТП з автомобілем Ксенією Собчак померла ще 30-річна пасажирка Volkswagen. 28-річний водій знаходиться в реанімації.

Видання Lifeshot спростовує інформацію про смерть 30-річної пасажирки і стверджує, що жінка перебуває у важкому стані в лікарні, за її життя борються медики.

[ + – ] Смертельна ДТП з Ксенією Собчак

Смертельну ДТП в Сочі Ксенія Собчак прокоментувала вдень, 10 жовтня. За словами телеведучої, після аварії у неї струс мозку і численні травми.

Ксенія Собчак шокована загибеллю людей і повідомила, що буде зв'язуватися з рідними жертв.

"Я була в машині. Машина не моя, як і водій. Я не підганяла водія, звичайно ж. Ніхто з нас не підганяв. Під час поїздки я спілкувалася по роботі в Zoom і є запис того, як я це роблю. Це було конкретне особисте рішення водія, це правда", — продовжила телеведуча.

В результаті аварії також постраждала асистентка Ксенії Собчак, яка отримала струс. Медики пропонували госпіталізувати телеведучу, однак вона відмовилася і вилетіла додому до сина.

[ + – ] Телеведуча Ксенія Собчак Фото: ria.ru

На неділю у Ксенії Собчак заплановано обстеження внутрішніх органів.

"Ми поїхали на іншій машині але попередньо мій директор Кирило викликав швидку і сходив подивитися чи можемо ми допомогти іншій машині. Ними вже займалися люди. Пост в інстаграмі з ранку вийшов з відкладеного, Його забули зняти", — підсумувала телеведуча у своєму Telegram.

[ + – ] Ксенія Собчак відреагувала на смертельну ДТП в Сочі

Водій Maybach S500 вже визнав свою провину в смертельній ДТП. За кермом люксового автомобіля знаходився Олег Цой — співробітник елітної служби таксі. Maybach S500 був орендований разом з водієм.

Водій автомобіля Ксенії Собчак також розповів, що швидку допомогу викликали очевидці смертельної ДТП. За словами Олега Цоя, він не впорався з керуванням і не зміг уникнути зіткнення з автомобілем на зустрічній смузі.

[ + – ] Водій Ксенії Собчак прокоментував ДТП

Раніше Фокус повідомляв, що п'яний депутат з Бердянська влаштував ДТП і збив пішохода. Винуватцем аварії виявився Микола Рудницький, який намагався втекти з місця НП до приїзду силовиків. Драгер показав 2,2 проміле при нормі 0.2.

Також Фокус розповідав, що в ДТП загинув автор карикатур на пророка Мухаммеда. Художник Ларс Вілкс і його охорона загинули при зіткненні з вантажівкою 3 жовтня в південній провінції Швеції Крунуберг.