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У Бердянську п'яний депутат влаштував ДТП і збив пішохода (фото, відео)

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У Бердянську депутат Микола Рудницький влаштував ДТП і збив пішохода
Депутат Рудницький влаштував ДТП в Бердянську

Винуватець аварії Микола Рудницький намагався втекти з місця НП до приїзду силовиків. Драгер показав 2,2 проміле при нормі 0.2.

У Бердянську діючий депутат міської ради Микола Рудницький влаштував ДТП, зніс ліхтарний стовп і збив пішохода на великій швидкості. Про це повідомляє місцевий паблік "ГО ОПГ Кош".

За словами очевидців, аварія сталася в суботу, 11 вересня.

Депутат Бердянської міськради Микола Рудницький, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, влаштував ДТП, під час якої вилетів з проїжджої частини, знес ліхтарний стовп і збив пішохода.

Постраждалого чоловіка в критичному стані госпіталізували. Винуватець ДТП, як розповідають очевидці, намагався втекти з місця аварії до приїзду правоохоронців.

Микола Рудницький влаштував ДТП в Бердянську
Микола Рудницький влаштував ДТП в Бердянську

Інформацію про ДТП за участю депутата Бердянської міськради Миколи Рудницького підтвердили в прес-службі Нацполіціі Запорізької області. За словами силовиків, аварію влаштував чоловік 1977 року народження, який в стані алкогольного сп'яніння знаходився за кермом BMW X5.

В районі АЗС "Окко" на Мелітопольському шосе депутат міськради не впорався з керуванням, виїхав на розділову смугу, де зніс опору зовнішнього електроосвітлення.

У Бердянську депутат Микола Рудницький збив пішохода
Депутат Бердянської міськради Микола Рудницький

Після цього, як повідомляють силовики, водій BMW X5 скоїв наїзд на чоловіка, який перебував на розділовій смузі. Винуватця ДТП затримали, а в його крові виявили 2,2 проміле алкоголю.

За фактом ДТП у Бердянську відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286-1. Якщо вина депутата Миколи Рудницького буде доведена — йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п'яти до восьми років.

У Бердянську депутат Микола Рудницький збив пішохода
ДТП в Бердянську з Миколою Рудницьким
Фото: Нацполіція

Депутат Бердянської міськради Микола Рудницький у своїй декларації за 2020 рік вказав позашляховик BMW X5 2014 року випуску. Топ-чиновник зазначив, що купив автомобіль преміум-класу за 762 тисячі гривень.

У Бердянську депутат Микола Рудницький збив пішохода
ДТП в Бердянську з Миколою Рудницьким
У Бердянську депутат Микола Рудницький збив пішохода
ДТП в Бердянську з Миколою Рудницьким
Микола Рудницький влаштував ДТП в Бердянську

Раніше Фокус розповідав про іншу ДТП за участю топ-чиновника. Мер Вознесенська Євген Величко потрапив в аварію і врізався в автобус з дітьми. Мер міста Євген Величко отримав травми після ДТП, а діти і водій автобуса відбулися переляком.

Також Фокус повідомляв, що мікроавтобус з хасидами потрапив в смертельну ДТП під Києвом. Іноземні паломники прямували з Умані в аеропорт "Бориспіль", а мікроавтобус, що перевозив хасидів, потрапив в ДТП на трасі Київ-Одеса. Один з паломників-хасидів загинув від отриманих травм на місці ДТП.