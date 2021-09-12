У Бердянську п'яний депутат влаштував ДТП і збив пішохода (фото, відео)

Винуватець аварії Микола Рудницький намагався втекти з місця НП до приїзду силовиків. Драгер показав 2,2 проміле при нормі 0.2.

У Бердянську діючий депутат міської ради Микола Рудницький влаштував ДТП, зніс ліхтарний стовп і збив пішохода на великій швидкості. Про це повідомляє місцевий паблік "ГО ОПГ Кош".

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За словами очевидців, аварія сталася в суботу, 11 вересня.

Депутат Бердянської міськради Микола Рудницький, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, влаштував ДТП, під час якої вилетів з проїжджої частини, знес ліхтарний стовп і збив пішохода.

Постраждалого чоловіка в критичному стані госпіталізували. Винуватець ДТП, як розповідають очевидці, намагався втекти з місця аварії до приїзду правоохоронців.

[ + – ] Микола Рудницький влаштував ДТП в Бердянську

[ + – ] Микола Рудницький влаштував ДТП в Бердянську

Інформацію про ДТП за участю депутата Бердянської міськради Миколи Рудницького підтвердили в прес-службі Нацполіціі Запорізької області. За словами силовиків, аварію влаштував чоловік 1977 року народження, який в стані алкогольного сп'яніння знаходився за кермом BMW X5.

В районі АЗС "Окко" на Мелітопольському шосе депутат міськради не впорався з керуванням, виїхав на розділову смугу, де зніс опору зовнішнього електроосвітлення.

[ + – ] Депутат Бердянської міськради Микола Рудницький

Після цього, як повідомляють силовики, водій BMW X5 скоїв наїзд на чоловіка, який перебував на розділовій смузі. Винуватця ДТП затримали, а в його крові виявили 2,2 проміле алкоголю.

За фактом ДТП у Бердянську відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286-1. Якщо вина депутата Миколи Рудницького буде доведена — йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п'яти до восьми років.

[ + – ] ДТП в Бердянську з Миколою Рудницьким Фото: Нацполіція

Депутат Бердянської міськради Микола Рудницький у своїй декларації за 2020 рік вказав позашляховик BMW X5 2014 року випуску. Топ-чиновник зазначив, що купив автомобіль преміум-класу за 762 тисячі гривень.

[ + – ] ДТП в Бердянську з Миколою Рудницьким

[ + – ] ДТП в Бердянську з Миколою Рудницьким

[ + – ] Микола Рудницький влаштував ДТП в Бердянську

Раніше Фокус розповідав про іншу ДТП за участю топ-чиновника. Мер Вознесенська Євген Величко потрапив в аварію і врізався в автобус з дітьми. Мер міста Євген Величко отримав травми після ДТП, а діти і водій автобуса відбулися переляком.

Також Фокус повідомляв, що мікроавтобус з хасидами потрапив в смертельну ДТП під Києвом. Іноземні паломники прямували з Умані в аеропорт "Бориспіль", а мікроавтобус, що перевозив хасидів, потрапив в ДТП на трасі Київ-Одеса. Один з паломників-хасидів загинув від отриманих травм на місці ДТП.