Під Києвом мікроавтобус із хасидами потрапив у ДТП, є жертви (фото)

13 паломників-хасидів прямували з Умані в міжнародний аеропорт "Бориспіль".

У четвер, 9 вересня, на трасі Київ-Одеса в смертельну ДТП потрапив мікроавтобус, в салоні якого перебували хасиди. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Київської області.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Поліцейські отримали інформацію про ДТП біля села Чупира близько 4:00 ранку.

За попередніми даними, аварія сталася на 109 кілометрі траси Київ-Одеса. 37-річний водій, який перевозив 13 паломників-хасидів із Умані в аеропорт "Бориспіль", рухався в правому ряду з реверсивним рухом і різко отримав осліплення світлом фар зустрічного транспортного засобу.

Водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter, виконуючи маневр, врізався із зустрічним автобусом і вилетів із проїжджої частини в поле. В результаті ДТП, за словами поліцейських, загинув 45-річний громадянин Ізраїлю.

Інші пасажири, які були на момент аварії в салоні мікроавтобуса, не постраждали.

[ + – ] Мікроавтобус з хасидами потрапив в ДТП [ + – ] Мікроавтобус з хасидами потрапив в ДТП [ + – ] Мікроавтобус з хасидами потрапив в ДТП

Раніше Фокус розповідав, що тисячі паломників-хасидів заздалегідь приїхали в Україну для святкування Рош ха-Шана. Іноземці, щоб уникнути локдауну й проблем при перетині кордону через карантинні обмеження, заздалегідь приїхали в Умань.

Також Фокус повідомляв, що серед хасидів в Умані зафіксовані перші випадки зараження COVID-19. В Умані, куди для святкування Рош ха-Шана прибули тисячі іноземців, спостерігається нестійка епідемічна ситуація.