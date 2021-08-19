"Рік економимо гроші": тисячі хасидів-паломників заздалегідь приїхали в Умань на Рош ха-Шана (фото)

Передбачається, що на святкування до міста приїдуть до 50 тисяч хасидів. Заздалегідь в Україну паломники приїжджають, побоюючись можливих проблем на кордоні й локдаунів.

В Україну напередодні святкування Рош ха-Шана прибули вже близько 8 тисяч паломників. Про це повідомляє Pavlovsky News.

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За даними журналістів, хасиди вирішили заздалегідь приїхати в Умань, щоб уникнути нового локдауну через можливий спалах COVID-19 і проблем при перетині кордону.

Паломники в коментарі журналістам розповідають, що до святкування Рош га-Шана готувалися цілий рік, а заздалегідь приїхали в Умань, щоб побувати на могилі свого духовного лідера Цадика Нахмана. В Україні хасиди гуляють вулицями цілими сім'ями, а за оренду житла в Умані віддають від $ 600.

"Ми цілий рік економимо гроші, щоб приїхати до Умані", — розповіла мешканка Південного Тель-Авіва, яка приїхала в Україну з чоловіком і чотирма дітьми.

Місцевий житель Ян зазначив, що в Умані зараз спокійна обстановка, і чоловік розраховує, що паломники-туристи з муніципальною владою не будуть нагнітати ситуацію, як було в минулі роки.

[ + – ] Тисячі хасидів заздалегідь приїхали в Умань

Глава Національної поліції України Ігор Клименко припустив, що під час святкування Рош ха-Шана в Умань приїдуть близько 50 тисяч паломників. За його словами, українські поліцейські взаємодіють зі своїми ізраїльськими колегами, щоб гості почувалися в цілковитій безпеці.

"І зараз наше головне завдання — щоб гості почувалися в безпеці. У нас повна взаємодія з ізраїльськими поліцейськими, які разом з нами несуть службу в Умані. На всі події, які відбуватимуться, ми будемо дуже швидко і своєчасно реагувати. Національна поліція і поліція Черкаської області зараз на посиленому варіанті несення служби. Ми працюємо разом з прикордонною, міграційною службою для того, щоб люди могли заїхати і в безпеці відсвяткувати", — підкреслив Ігор Клименко під час зустрічі з послом Ізраїлю в Україні Міхаелем Бродським.

[ + – ] Паломники-хасиди в Умані

[ + – ] Паломники-хасиди в Умані

В межах підготовки до святкування Рош ха-Шана (6-8 вересня) бійці СБУ провели планові тренування в Умані. За даними пресцентру спецслужби, спецназ СБУ проводив штурм одного з номерів готелю, розташованого на території історико-культурного центру імені Раббі Нахмана в Умані, який був замінований "зловмисниками".

"Тренування відбувалася в умовах максимально наближених до реальних. Спецназівці СБУ провели штурм з використанням альпіністського спорядження і затримали "терористичну групу", — заявили в СБУ і підкреслили, що в навчаннях також брали участь співробітники Нацполіціі і ДСНС.

[ + – ] Навчання СБУ в Умані

Раніше Фокус повідомляв, що МОЗ готується до приїду тисячі хасидів. Влада розраховує, що тисячі паломників, які прибудуть до Умані на святкування Рош ха-Шана, будуть вакциновані від COVID-19, а в місті функціонуватиме масове експрес-тестування на коронавірус.

Також Фокус розповідав, що минулого року через погіршення епідемічної ситуації, пов'язаної з COVID-19, в'їзд іноземців в Україну був заборонений з 29 серпня. Чекаючи заборони, хасиди почали заздалегідь приїжджати в Україну, щоб відсвяткувати в Умані Рош ха-Шана.